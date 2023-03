Pobiral donacije in zasluge za zmage, na bojišča pa prihajal po končanih bitkah

48-letni Vasquez je sicer upokojeni ameriški vojak, ki se je po poročanju tujih medijev bojeval tudi v Iraku in Afganistanu. Za spletno občinstvo, pa tudi za nekatere svetovne medije, je tako veljal za zanesljiv vir z bojišča. Njegove objave na družbenih omrežjih so spremljali navdušeni komentarji njegovih podpornikov, ki so ga pogosto označevali za nesebičnega heroja.

" Kot vojakinja oboroženih sil Ukrajine, ki mora živeti po pravilih oboroženih sil in ki se je bojevala za oborožene sile Ukrajine, imam dovolj laži, " je na družbenem omrežju zapisala ameriška prostovoljka Sarah Ashton-Cirillo , ko je navedla, da so objave Jamesa Vasqueza lažne.

V Ukrajino je sicer v zadnjem letu po besedah ukrajinskega zunanjega ministra Dimitra Kulebe odšlo več tisoč ameriških prostovoljcev, ki se bojujejo v ZSU in ki imajo tudi uradno potrdilo o naboru v ukrajinsko vojsko. Vasqueza so kot prevaranta razkrili ravno ti.

Kot je pojasnila, Vasquez ne more pokazati dokumentov o naboru, ker v vojsko ukrajinskih sil ni bil nikoli sprejet. Naborni postopek, ki traja več tednov ali mesecev, sicer vključuje vabilo, preverjanje preteklosti prostovoljca, različne fizične in intelektualne teste ter podpisano pogodbo za tri leta oziroma do konca mobilizacije.

Kasneje je Ashton-Cirillova zapisala še, da je bila v kontaktu z Vasquezom in da ji je ta "pisno potrdil, da nima in ni imel nikoli pogodbe z oboroženimi silami Ukrajine". Točne vsebine pogovora sicer ni delila.

"Oditi v ZSU pomeni posvetiti svoje življenje ZSU. Ne pa prihajati in odhajati. Ali je bil James na fronti? Zdi se, da ja. Pa je bil James v vojski? Ne," je Ashton-Cirillova pojasnila razliko.

Zdi se namreč, da je Vasquez na fronte prihajal, ko je bilo boja že konec, oziroma da se mu je v nekaterih primerih uspelo prebiti do točk, ki so dostopne tudi civilistom. Te so bile zadosti v bližini bitke, da se je na posnetkih še slišalo obstreljevanje – kar pa je njegovim objavam dajalo legitimnost. Poleg tega se je peljal za resničnimi konvoji ukrajinskih vojakov in se z njimi fotografiral kot del ekipe.