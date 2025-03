Poboj na šoli Vladislava Ribnikarja: sodišče sprejelo odločitev

Višje sodišče v Beogradu je odločalo o odškodninah članom družin umrlih v tragediji, ki je leta 2023 zarezala v Srbijo. V obrazložitvi sodbe je med drugim navedeno, da je obdolženi mladoletnik odgovoren za škodo, ki so jo utrpeli oškodovanci. Razsodilo je, da je bil mladoletnik, ki je sejal smrt, v času izvajanja škodljivih dejanj razsoden, njegova starša pa sta odgovorna, ker so ugotovili, da je škoda nastala zaradi mladoletnikove slabe vzgoje, slabega zgleda in 'hudobnih' navad, ki so mu jih dali starši, poročajo srbski mediji.

Trinajstim oškodovancem so prisodili po 102.393 evrov odškodnine, trem po 110.926 evrov odškodnine, dvema pa 93.860 evrov. Osmim mladoletnim osebam so prisodili odškodnino v višini 89.594 evrov, eni osebi pa 68.262 evrov. Poleg tega morajo še posebej plačati tudi odškodnine za strah, ki so ga utrpeli: 24 osebam so prisodili 15.000 evrov odškodnine, eni osebi 4285 evrov in eni osebi 5140 evrov.