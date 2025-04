Poboj reševalcev v Gazi: IDF odkril 'strokovne napake' in 'kršitve ukazov'

Smrt reševalcev in humanitarnih delavcev v Rafi na jugu Gaze 23. marca je sprožila mednarodne obsodbe. Njihova trupla so uradniki Združenih narodov in palestinskega Rdečega polmeseca teden dni pozneje našli zakopana v plitkem grobu.

IDF je nato priznal, da so izraelski vojaki naredili napake med streljanjem na konvoj. Izraelska vojska sicer še vedno vztraja, da je bilo vsaj šest humanitarnih delavcev povezanih s palestinskim gibanjem Hamas, vendar za to ni predložila dokaza. Priznava, da so bili neoboroženi, ko so vojaki začeli streljati.

Izraelska vojska, ki je med vojno v Gazi sistematično uničila tamkajšnji zdravstveni sistem, je zdaj ugotovila, da so se v Rafi njeni pripadniki odzvali na grožnje, ki so jih prepoznali, in niso streljali neselektivno.

Preiskava ni našla "dokazov, ki bi podpirali trditve o usmrtitvi", še navaja AFP.

V incidentu je bilo ubitih osem članov palestinskega Rdečega polmeseca, šest pripadnikov civilne zaščite Gaze in en uslužbenec agencije ZN za palestinske begunce UNRWA. Njihova trupla so našli zakopana v bližini Rafe, urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev pa je kraj, kjer so jih odkrili, opisal kot množično grobišče.