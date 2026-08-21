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Pobožala lamo in srečala kralja: kako živi najstarejša živeča oseba na svetu

Surrey, 21. 08. 2026 11.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ethel Caterham

Ethel Caterham iz britanskega Surreyja praznuje 117. rojstni dan. Ob jubileju se je spomnila na preteklo leto, ki ga je zaznamovalo tudi srečanje s kraljem Karlom III. Svoje dolgo življenje pa pripisuje izogibanju konfliktom, modrosti poslušanja ter nenehnemu radovednemu odnosu do sveta.

Ethel Caterham, ki živi v domu za starejše v kraju Lightwater, naj bi rojstni dan praznovala v družbi družine in prijateljev. Ob tej priložnosti se je zahvalila za številne čestitke in dejala, da je bilo tudi njeno 117. leto polno novih doživetij, poroča Euronews. Med drugim je prvič pobožala lamo in se srečala s kraljem Karlom III., s katerim sta se celo držala za roke. Kralj Karel je namreč šesti britanski vladar od njenega rojstva.

Rodila se je 21. avgusta 1909, pet let pred začetkom prve svetovne vojne. Od lanskega aprila nosi naziv najstarejše živeče osebe na svetu, potem ko je v starosti 116 let umrla brazilska redovnica Inah Canabarro Lucas.

Za svojo starost ima Caterhamova preprost recept: izogibanje prepirom, poslušanje drugih in življenje po svoje. Preživela je tudi covid-19, s katerim se je okužila leta 2020, ko je bila stara 110 let.

Ethel Caterham s kraljem Karlom III.
Ethel Caterham s kraljem Karlom III.
FOTO: Profimedia

V življenju je z možem Normanom, podpolkovnikom britanske vojske, živela tudi v Hongkongu, kjer je ustanovila vrtec. Imela sta dve hčerki, ki sta obe umrli pred njo. Njen mož je umrl leta 1976. Ena od njenih sester je dočakala 104 leta, piše Euronews.

Rekord najstarejše osebe v zgodovini sicer še vedno pripada Francozinji Jeanne Calment, ki je leta 1997 umrla v starosti 122 let in 164 dni.

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