Pobožala lamo in srečala kralja: kako živi najstarejša živeča oseba na svetu

Ethel Caterham, ki živi v domu za starejše v kraju Lightwater, naj bi rojstni dan praznovala v družbi družine in prijateljev. Ob tej priložnosti se je zahvalila za številne čestitke in dejala, da je bilo tudi njeno 117. leto polno novih doživetij, poroča Euronews. Med drugim je prvič pobožala lamo in se srečala s kraljem Karlom III., s katerim sta se celo držala za roke. Kralj Karel je namreč šesti britanski vladar od njenega rojstva.

Rodila se je 21. avgusta 1909, pet let pred začetkom prve svetovne vojne. Od lanskega aprila nosi naziv najstarejše živeče osebe na svetu, potem ko je v starosti 116 let umrla brazilska redovnica Inah Canabarro Lucas.

Za svojo starost ima Caterhamova preprost recept: izogibanje prepirom, poslušanje drugih in življenje po svoje. Preživela je tudi covid-19, s katerim se je okužila leta 2020, ko je bila stara 110 let.