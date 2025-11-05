Prva zmaga: pobuda za varen splav uspela v odboru Evropskega parlamenta

Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov je podprl evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej EU. V Inštitutu 8. marec so to označili za prvo zmago. Po besedah koordinatorice pobude Nike Kovač se je znova pokazalo, da so temeljne reproduktivne pravice tema, ki povezuje ljudi.

Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je s 26 glasovi za in 12 proti podprl predlog resolucije Evropskega parlamenta, v katerem pozdravlja evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice. Komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi državam članicam omogočil zagotavljanje varnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v EU nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava, v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

Na čelu pobude My Voice, My Choice je Inštitut 8. marec. FOTO: Inštitut 8. marec icon-expand

"Bilo nas je strah, kako bo potekalo glasovanje, saj je sestava Evropskega parlamenta trenutno najbolj desna v njegovi zgodovini. Zato je bilo glasove izjemno težko pridobiti. A znova se je pokazalo tisto, kar smo videli med zbiranjem podpisov. Svoboda odločanja in temeljne reproduktivne pravice niso tema, ki deli, temveč tema, ki povezuje ljudi različnih političnih prepričanj, narodnosti, poklicev, religij in starosti," je po glasovanju, ki ga je skupaj z drugimi predstavniki pobude spremljala v dvorani, povedala Nika Kovač.

Po navedbah Inštituta 8. marec so glasove za predlog resolucije, ki podpira pobudo za varen in dostopen splav po vsej EU, prispevali člani desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice.

Pogled naprej: odločitev v Strasbourgu

Zdaj pa se že pripravljajo na glasovanje o predlogu resolucije na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo predvidoma konec meseca v Strasbourgu. "Zavedamo se, da nas čaka zahtevna naloga. Da bomo prišli do večine, bomo morali prepričati še več konservativnih poslancev in poslank, zato se bomo še naprej pogovarjali z vsakim, ki nas bo sprejel. Dostop do varnega splava je namreč vprašanje zdravja žensk, saj prepoved splava ne zmanjša števila splavov, poveča zgolj število nevarnih splavov," je glede nadaljnjih korakov dejala Kovačeva. Ekipa je ponosna, da gre za kampanjo, ki prihaja iz majhne Slovenije, in da je današnji uspeh dokaz, da se lahko tudi iz najmanjših držav – s trmo, vztrajnostjo in trdim delom – spreminja svet. Posebej hvaležni so vsem, ki kampanjo spremljajo, delijo in podpirajo. "Izjemno ganjeni smo nad tem, kako so se ljudje povezali, kako spremljajo in soustvarjajo to kampanjo. Vsak dan prejemamo spodbudna sporočila, komentarje in izraze podpore – čutimo, da smo zgradili čudovito, povezano in solidarno skupnost, ki je povezala Evropo," pravijo v ekipi.

'Vrednote slovenske ustave se širijo po Evropi'

Z ekipo My Voice, My Choice se je v Bruselj odpravila tudi Metka Mencin, ki je kot aktivna udeleženka boja, s katerim je bila svoboda odločanja zapisana tudi v ustavo samostojne Slovenije pred letom in pol simbolično oddala prvega od več kot 1,2 milijona podpisov za evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice. Ob tem je poudarila: "My Voice, My Choice vidim kot nadaljevanje naših prizadevanj za vpis pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v slovensko ustavo. Ne samo, ker ta pobuda verjame, da je svoboda odločanja temeljna pravica, ampak ker je podobno kot mi pred skoraj 35 leti v duhu solidarnosti povezala ljudi različnih političnih prepričanj v boju za temeljne pravice žensk." Današnjega glasovanja se je kot nadomestni član odbora udeležil tudi slovenski evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je pobudo podprl in poudaril njen pomen za utrjevanje pravic žensk na evropski ravni.

