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'Počakal bo volitve, potem prisilno mobiliziral tisoče'

Kijev, 12. 08. 2026 06.57 pred 4 urami 2 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Ruski predsednik Vladimir Putin

Rusija naj bi se pripravljala na novo obsežno mobilizacijo, ki bi se lahko začela takoj po septembrskih parlamentarnih volitvah. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da Moskva do konca letošnjega leta načrtuje mobilizacijo več sto tisoč ljudi, podobno število pa naj bi želela pridobiti tudi prihodnje leto. Njegovih navedb za zdaj ni mogoče neodvisno preveriti, Kijev pa je na možnost nove mobilizacije opozarjal že večkrat.

Zelenski je nove navedbe predstavil v večernem videonagovoru, pri čemer se je skliceval na podatke ukrajinskih obveščevalnih služb in ruske dokumente.

Po njegovih besedah naj bi ruski predsednik Vladimir Putin z množičnim vpoklicem počakal do parlamentarnih volitev, ki bodo v Rusiji potekale med 18. in 20. septembrom.

"Do konca leta gre za več sto tisoč Rusov in približno toliko še za prihodnje leto," je zatrdil Zelenski.

Po njegovi oceni želi Putin hkrati ustvarjati vtis, da rusko prebivalstvo podpira nadaljevanje vojne proti Ukrajini.

Zakaj bi Putin čakal do volitev?

Čas domnevne mobilizacije ni nepomemben. Mobilizacija je v Rusiji politično izjemno občutljivo vprašanje, kar je pokazal že prvi veliki vpoklic jeseni 2022.

Putin je takrat razglasil "delno mobilizacijo", v okviru katere je bilo po uradnih podatkih vpoklicanih približno 300.000 rezervistov. Odločitev je sprožila precejšnje nezadovoljstvo, proteste in množičen odhod vojaško sposobnih moških iz države.

Če navedbe Kijeva držijo, bi začetek novega množičnega vpoklica šele po volitvah Kremlju omogočil, da se pred glasovanjem izogne politično neprijetnim posledicam takšne odločitve.

Parlamentarne volitve bodo letos še posebej pomembne tudi zaradi razmer na političnem prizorišču. Le dan pred najnovejšimi navedbami Zelenskega je bila iz volilne tekme izključena liberalna opozicijska stranka Jabloko, edina stranka, ki odkrito nasprotuje ruski vojni proti Ukrajini.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Kijev je na novo mobilizacijo opozarjal že prej

Pri navedbah ukrajinskega predsednika je potrebna previdnost. Podatkov o načrtovani mobilizaciji več sto tisoč ljudi ni mogoče neodvisno potrditi, ruske oblasti pa novega množičnega vpoklica niso napovedale.

Ukrajinske oblasti so tudi v preteklosti večkrat opozorile, da naj bi Moskva pripravljala novo mobilizacijo, vendar se te napovedi doslej niso uresničile v obliki novega vsesplošnega vpoklica, primerljivega z letom 2022.

Rusija je namesto tega v zadnjih letih veliko stavila na prostovoljno novačenje in visoke finančne spodbude za podpis pogodb z obrambnim ministrstvom. Kljub temu vprašanje, ali bo zaradi nadaljevanja vojne potrebna nova mobilizacija, ostaja ena najobčutljivejših tem v Rusiji.

Več sto tisoč letos in še enkrat toliko prihodnje leto?

Če bi se številke, ki jih navaja Zelenski, izkazale za pravilne, ne bi šlo za manjšo dopolnitev ruskih enot, poroča focus.de, temveč za mobilizacijo v obsegu, primerljivem ali celo večjem od tiste iz leta 2022.

Takšen vpoklic bi lahko pomembno vplival tako na razmere na bojišču kot na rusko družbo in gospodarstvo. Nova mobilizacija bi namreč iz civilnega življenja odtegnila veliko število delovno aktivnih moških, hkrati pa bi lahko ponovno sprožila odhode iz države in povečala nezadovoljstvo med prebivalstvom.

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