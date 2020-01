Počena vodovodna cev del Manhattna spremenila v jezero

Prebivalci Manhattna so namesto v ulični vrvež stopili v pravo jezero. Zaradi počene cevi je voda namreč zalila celotno območje okoli Lincolnovega centra. Ustavili so cestni promet in podzemno železnico. Gasilci so okvaro odpravili, a je trajalo več ur, preden je voda odtekla z ulic.

FOTO: AP Zaradi počene vodovodne cevi je zgornji del Manhattna pri Lincolnovem centru danes zgodaj zjutraj po lokalnem času zalila voda in območje spremenila v jezero. Zaradi poplave so ustavili tudi promet s podzemno železnico prav v času jutranje konice. Gasilci so se na nujni klic odzvali okrog 5. ure zjutraj in ob prihodu na kraj dogodka na križišču med avenijo Broadway in 62. ulico ugotovili, da pri odpravljanju težave potrebujejo visoke škornje če že ne gumijaste čolne. Pod zemljo je počila ena od glavni vodovodnih cevi in povzročila poplavo. Mestni delavci in gasilci so hitro ukrepali in okvaro odpravili, vendar pa je trajalo več ur, preden je voda odtekla z ulic.