Vzdolž ukrajinske fronte tuneli iz ribiških mrež

Ob zahodni obali Francije se kopičijo obrabljene ribiške mreže. Ribiči jih uporabljajo največ dve leti, nato pa jih zaradi dotrajanosti zavržejo.

Njihovo ponovno uporabno vrednost pa so prepoznali v Ukrajini, kamor je dobrodelna organizacija Kernic Solidarités poslala že dve pošiljki teh mrež v skupni dolžini 280 kilometrov, poroča Guardian.

Ukrajinci z ribiškimi mrežami vzdolž fronte postavijo nekakšne tunele, v katere se s svojimi propelerji ujamejo ruski droni.

Christian Abaziou, član organizacije, je povedal, da so mreže Ukrajinci najprej uporabljali za varovanje zdravniških taborov v bližini fronte, zdaj pa so jih razprli tudi nad cestami, mostovi, vhodi v bolnišnice, jarki in vozili. Manjše kose mrež pa namestijo tudi na svoje drone, ki nato mrežo odvržejo na ruske brezpilotne letalnike.

Da se lahko znebijo starih mrež, veseli tudi Francoze, saj se je v zadnjih letih v Bretaniji na zahodu države zaprlo več podjetij, ki so mreže lahko reciklirale. Več sto ton starih ribiških mrež so v Ukrajino darovali tudi švedski in danski ribiči.