Početje kitajskih delavcev razburilo srbsko javnost

Avtorja posnetka sta sprva mislila, da gre za zajca, ko pa sta se približala delavcema, se je izkazalo, da gre za mačko. Srbski portal Nova.rs poroča, da je posnetek nastal na gradbišču kitajske tovarne pnevmatik Linglong v Zrenjaninu.

Tamkajšnje Društvo za zaščito živali Banata je za portal ocenilo, da gre za nedopustno vedenje. Pri tem so dodali, da so bili že večkrat obveščeni, da kitajski državljani v mesnicah in trgovinah iščejo mačje meso. "Ker tega seveda ni mogoče dobiti v prosti prodaji, je popolnoma nerazumljivo njihovo razmišljanje, da je to pravi način za zadovoljitev njihovih prehranjevalnih navad. Ubijanje mačk, odiranje kože sredi belega dneva na gradbišču. Takšni prizori so v civilizirani državi v 21. stoletju nedopustni," so še dejali.