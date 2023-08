Počitnice iz nočne more: zdrobljena hrbtenica in račun za 35.000 evrov

Turistko so takoj odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer pa se za njeno zdravje niso dobro zavzeli, zato se je situacija začela zapletati. Kljub zlomu vretenc na dveh mestih so ji namreč zdravniki namesto operacije predpisali le zdravila proti bolečinam. Kot razlaga sestra poškodovane Britanke, so bili namreč mnenja, da jo hrbet boli zaradi udarca, in da situacija ni preveč resna.

Njena situacija se je poslabšala, turistični vodniki pa so jo odpeljali v drugo bolnišnico na Kostariki. Tam so rentgenske slike pokazale, da je stanje resno. Zdravniki so ji sporočili, da mora nujno na operacijo, a da jo bo ta stala 15.000 funtov (približno 17.500 evrov). Sporočili so ji tudi, da bo vsak dan v bolnišnici njen račun še dodatno obremenil za 1000 funtov (1165 evrov). Predpisali so ji tudi štiri tedne fizioterapije. "Takoj so zahtevali znesek v višini 30.000 funtov (približno 35.000 evrov)," je razložila sestra. "Brez denarja niso želeli operirati."

Zavarovalnica rekla ne, denar so morali zbrati drugče

A zavarovalnica je rekla ne. Kot razlog za neizvedeno plačilo za operacijo v tujini pa navedli, da se je zavarovana oseba sama od sebe usedla v nevarno vozilo. "A to je edini način prevoza. Ona ni imela izbire," je komentirala sestra. Kljub temu se zavarovalnica ni vdala in sredstva za operacijo so morali zbrati drugače.

Družina je poklicala sorodnike in jih prosila, ali jim lahko kako pomagajo. Uspelo jim je zbrati 17.000 funtov (19.800 evrov) in to je bilo za bolnišnico dovolj, da so izvedli operacijo. Amie so v hrbet vstavili dve kovinski palici, ki podpirata hrbtenico.