Podražitev počitniških paketov: dopust na Kreti dražji za 25 odstotkov

Povprečne cene so se v primerjavi z obdobjem pred covidom-19 dvignile za več kot 30 odstotkov. Povpraševanje presega ponudbo, rast cen pa spodbujajo tudi visoka inflacija in višje plače, še poroča BBC.

Cene v priljubljenih destinacijah, kot so Španija, Turčija, Grčija, Portugalska in Ciper, so se nasploh zvišale za okoli 12 odstotkov, poroča BBC, ki se sklicuje na portal TravelSupermarket . Povprečna cena enotedenskih počitnic po principu "all inclusive" (vse vključeno) se je na španskem otoku Majorka zvišala za 21 odstotkov, na Tenerifu za 22 odstotkov, na grški Kreti pa za 25 odstotkov. Počitnice v Maroku so medtem dražje za 27 odstotkov, v Bolgariji pa za 13.

Počitnice na Kreti so letos dražje za 25 odstotkov.

Nekateri Britanci rezervacijo opravijo tik pred zdajci, saj čakajo na nižje cene, direktor TravelSupermarket Richard Singer pa opozarja, da ta strategija letos ne bo delovala. "Malo verjetno je, da bi cene to poletje bistveno padle," pravi in dodaja, da povpraševanje še vedno presega ponudbo. Tudi prihodnje leto lahko Britanci pričakujejo podobne cene.

Dražja so tudi parkirišča na letališčih. Kot poroča BBC, so se cene v povprečju dvignile za skoraj 10 odstotkov. Po drugi strani pa je v primerjavi z lanskim letom precej cenejši najem avtomobila. Povprečna cena za dnevni najem vozila na Irskem je padla z 203 funtov (235 evrov) na 48 funtov (55 evrov). Na Hrvaškem je najem vozila cenejši za 50 odstotkov, v Španiji in Italiji za 44 odstotkov, na Portugalskem za 37 odstotkov, v Grčiji pa za 25 odstotkov.

Kam potujejo Slovenci?

Med Slovenci ostaja priljubljena Hrvaška, a se po podatkih slovenskega združenja turističnih agencij počitniške navade Slovencev vendarle spreminjajo. "V zadnjih 10 letih smo Slovenci ugotovili, da naša širša 'domovina' seže veliko dlje in da smo enako doma v Grčiji, Španiji in na Hrvaškem," je za 24UR dejal Mišo Mrvaljević.

Cene drugod na Mediteranu so konkurenčne, v zadnjem času še celo ugodnejše kot na Hrvaškem, dodaja. Med najbolj priljubljenimi destinacijami Slovencev so denimo Grčija, Turčija, Egipt in Španija. "Dejstvo je, da evromediteranski bazen, torej Grčija, Španija, pa tudi Egipt, Turčija, narašča hitreje od Hrvaške," še pove Mrvaljević.

Slovenci sicer po podatkih agencij radi letujejo tudi v Skandinaviji, na Islandiji, Portugalskem in Nizozemskem.