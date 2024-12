'Počivaj v miru, mali angelček': po napadu na zagrebški šoli zagorele sveče

"Počivaj v miru, mali angelček," je zapisano na enem od položenih sporočil, ki opominjajo na tragedijo, ki je dopoldan pretresla Hrvaško. 19-letnik je na eni izmed zagrebških osnovnih šol napad izvedel v času glavnega odmora. Umrl je eden od otrok na šoli, star komaj sedem let, še štiri osebe pa so bile poškodovane in se trenutno zdravijo v različnih bolnišnicah.

Prebivalci zagrebškega okrožja Prečko so pretreseni, na ulicah polagajo sveče, cvetje, igrače. Poleg tamkajšnjih prebivalcev so se zborovanja udeležili tudi številni starši otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Prečko. Ob 18. uri je predviden zbor občanov, ob 19. uri pa naj bi ti prispeli pred šolo.

Starši so jezni in šokirani zaradi tragedije na šoli, nekateri pravijo, da so že pred tem opozarjali, da bi morali povečati varnostne ukrepe, a da se ni zgodilo nič. Številni starši drugih zagrebških šol so zdaj prav tako apelirali na dvig stopnje varnosti.

Trije sindikati so sporočili, da žrtvam, njihovim družinam, učencem in zaposlenim v šoli izražajo globoko sožalje in sožalje. Ob tem so napovedali, da bodo v Sindikatu hrvaških učiteljev, Sindikatu Preporod in Neodvisnem sindikatu zaposlenih v srednjem šolstvu Hrvaške v ponedeljek ob 18. uri izvedli miren pohod "Za varno šolo".