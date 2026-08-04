Pretresljivi zapisi: 'Počutim se, kot da se vsak dan utapljam'

Na sojenju Lindsay Clancy, ki je obtožena umora svojih treh otrok, so ta teden zaslišali več zdravnikov in psihiatrov, ki so jo pregledovali v dneh po tragediji. Njihova pričevanja predstavljajo pomemben del procesa, saj se primer vrti okoli vprašanja, ali je bila Lindsay v času dejanja prištevna oziroma kazensko odgovorna.

Psihiatrinja dr. Sejal Shah je poroti povedala, da je Lindsay pregledala nekaj dni po dogodku v bostonski bolnišnici. Po njenih besedah je bila pacientka med pregledom "mirna in sodelujoča", njene misli pa so bile organizirane in usmerjene. Ob pregledu 30. januarja 2023 je zanikala samomorilne ali morilske namene, prav tako je zanikala, da bi tisti dan imela halucinacije ali blodnje, navaja CNN. Kasneje, februarja, je bila po besedah zdravnice osredotočena predvsem na svoje zdravstveno stanje, pravni položaj in rehabilitacijo. Med navzkrižnim zaslišanjem je obramba izpostavila, da je bila Lindsay po mnenju zdravnice iskrena pacientka. Shahova je ob tem pritrdila možnosti, da lahko oseba komunicira povsem smiselno in načrtuje določene stvari, hkrati pa je še vedno v stanju psihoze.

Nadaljevanje sojenja Lindsay Clancy FOTO: AP

Pojasnila je, da je Lindsay pregledala v okviru ocene njene prisebnosti za spremembo pooblaščenca za zdravstvene odločitve. Lindsay je znala jasno pojasniti, zakaj želi to vlogo prenesti z moža na svoje starše, saj je menila, da jo ti podpirajo in da bodo najbolje zastopali njene interese. Druga psihiatrinja, dr. Jhilam Biswas, je opisala svoje prvo srečanje z Lindsay dva dni po tragediji. Ker je bila na ventilatorju, ni mogla govoriti, zato je odgovore zapisovala na papir. Na vprašanje o počutju je napisala le eno besedo – "zgrožena". Med prvimi vprašanji je želela izvedeti, ali ima odvetnika, zapisala pa je tudi: "Je moje telo zlomljeno?". Med drugim jo je zanimalo, ali lahko sprejema obiske in kje je njena družina. Po besedah zdravnice je delovala tesnobno, vendar med pogovorom ni kazala znakov psihoze ali halucinacij.

Zapisi iz dnevnika

Pomemben del obravnave so bili tudi osebni zapisi iz dnevnika, ki jih je policija našla med preiskavo doma. Iz njih je razvidno, da se je Lindsay več mesecev pred tragedijo spopadala z vse hujšimi duševnimi težavami. V kuhinjski omarici v njenem domu so policisti našli knjige in zvezke o poporodni depresiji in anksioznosti, med drugim tudi "delovni zvezek za poporodno anksioznost", ki pa ni bil izpolnjen. Detektiv državne policije Massachusettsa John Santos je povedal, da so našli tudi zvezke s seznami zdravil in navodili, kdaj jih jemati, ter ročno napisane zapiske o zdravilih in datumih. Med najdenimi knjigami je bila tudi publikacija Dobre mame imajo strašljive misli, ki govori o materah z vsiljivimi mislimi, poroča CBS News. Tožilka Shanan Buckingham je na glas prebrala odlomke iz dnevnika, ki ga je policija zasegla z nalogom za hišno preiskavo. Lindsay je v zapisih opisovala, da je bila obsedena s spalnim urnikom svojega dojenčka in da jo je nenehen jok otroka močno obremenjeval. "To, da sem ga slišala jokati več kot eno uro in nisem posredovala, me je skoraj ubilo." Svojemu bivšemu možu Patricku Clancyju naj bi rekla: "Želim umreti."

Nadaljevanje sojenja Lindsay Clancy FOTO: AP

V več zapisih je izrazila občutke popolne preobremenjenosti zaradi skrbi za svoje tri otroke. "Počutim se, kot da se vsak dan utapljam," je zapisala v enem od zapisov. V drugem je priznala: "Kot da si tako obupno želim mentalnega odmora od skrbi za vse, da moj um poskuša ustvariti nekaj, kar bi bilo z mano fizično narobe." Med drugim je opisala, da jo zaradi težav spremljajo huda nespečnost, tesnoba in depresija. "Zdaj imam grozno nespečnost in anksioznost, ki povzročata depresijo. Nimam apetita, ne vem, kaj je narobe z mano. Želim si pomoči. Želim si ozdraveti," je zapisala. Med navzkrižnim zaslišanjem je odvetnik obrambe Kevin Reddington poroti prebral še druge odlomke iz dnevnika. Clancyjeva je v njih omenjala "noro možgansko meglo" in strah, da po vrnitvi na delo ne bo več sposobna normalno delovati. Zapisala je tudi, da se počuti "popolnoma odklopljeno" od svojega otroka. Zapisi so razkrili tudi, kako odtujeno se je počutila od Patricka. Počutila se je krivo in dodala, da se želi ponovno povezati z njim.

Pričanja zdravnikov

Porota je slišala tudi pričanja zdravnikov, ki so tistega večera zdravili otroke. Opisali so hude poškodbe zaradi zadušitve. Petletna Cora je v bolnišnico prispela brez dihanja in srčnega utripa, osemmesečni Callan pa je zaradi pomanjkanja kisika utrpel obsežne poškodbe možganov. Zdravniki so ga tri dni pozneje odklopili z naprav za vzdrževanje življenjskih funkcij, potem ko so ugotovili možgansko smrt. Obravnavali so tudi poškodbe, ki jih je Lindsay sama utrpela po skoku skozi okno. Zdravnica urgentne medicine v bolnišnici South Shore Kelly McDonough je povedala, da so bile ureznine na njenem vratu in zapestjih zgolj površinske in niso zahtevale takojšnje oskrbe. Dodala je, da rane niso močno krvavele, zato se je zdravstveno osebje osredotočilo predvsem na poškodbe, ki jih je utrpela zaradi padca z višine. Po njenih besedah je Lindsay ob prihodu v bolnišnico sicer dihala sama, vendar so jo morali intubirati, saj zaradi hude poškodbe hrbtenice ni mogla premikati nog.

Nadaljevanje sojenja Lindsay Clancy FOTO: AP