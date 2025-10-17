Italijanskemu novinarju pod avtomobil postavili bombo

Sigfrid Ranucci je voditelj preiskovalne oddaje Report na državni televiziji Rai. Bomba je bila postavljena pod njegov avtomobil, ki je po eksploziji zgorel. Poleg njegovega je bil uničen še avtomobil njegove hčere, poškodovana je tudi sosednja hiša.

Na profilu oddaje Report na družbenih omrežjih med drugim piše, da je bila eksplozija tako močna, da bi lahko ubila vsakogar, ki bi v tistem trenutku šel mimo.

Ozadje napada ni jasno. Policija preiskuje, ali obstajajo kakršni koli dokazi o vpletenosti mafije. Pristojno tožilstvo je začelo preiskavo.

Voditelj, ki je od leta 2014 pod policijskim varstvom zaradi smrtnih groženj mafije, že dlje časa opozarja na "ozračje izolacije in delegitimacije" v njegovem primeru. V zadnjem času je prejel več groženj. Med drugim je pred svojim domom našel dva naboja za polavtomatsko pištolo Walther P-38, njegovi varnostniki pa so identificirali nekaj oseb, ki so mu sledile.