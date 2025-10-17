Svetli način
Tujina

Italijanskemu novinarju pod avtomobil postavili bombo

Rim, 17. 10. 2025 10.58 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
7

V predmestju Rima je ponoči pod avtomobilom italijanskega preiskovalnega novinarja Sigfrida Ranuccija na dvorišču pred njegovo hišo eksplodirala bomba. V eksploziji je bil poleg njegovega uničen še en avtomobil, poškodovana je tudi sosednja hiša.

Sigfrid Ranucci je voditelj preiskovalne oddaje Report na državni televiziji Rai. Bomba je bila postavljena pod njegov avtomobil, ki je po eksploziji zgorel. Poleg njegovega je bil uničen še avtomobil njegove hčere, poškodovana je tudi sosednja hiša.

Na profilu oddaje Report na družbenih omrežjih med drugim piše, da je bila eksplozija tako močna, da bi lahko ubila vsakogar, ki bi v tistem trenutku šel mimo.

Ozadje napada ni jasno. Policija preiskuje, ali obstajajo kakršni koli dokazi o vpletenosti mafije. Pristojno tožilstvo je začelo preiskavo.

Voditelj, ki je od leta 2014 pod policijskim varstvom zaradi smrtnih groženj mafije, že dlje časa opozarja na "ozračje izolacije in delegitimacije" v njegovem primeru. V zadnjem času je prejel več groženj. Med drugim je pred svojim domom našel dva naboja za polavtomatsko pištolo Walther P-38, njegovi varnostniki pa so identificirali nekaj oseb, ki so mu sledile.

Rai je izrazil solidarnost z novinarjem ob napadu. "Vloga Rai in tistih, ki delajo v njej, je zagotoviti dialog, pluralizem in spoštovanje v vsakdanjem poročanju o našem času," so poudarili v sporočilu za javnost. Dodali so, da Rai odločno zavrača vsako grožnjo proti tistim, ki opravljajo svoje delo v javni službi. "Bistvo naše demokracije je svoboda obveščanja, ki jo zagotavlja Rai in ki jo zastopajo njeni novinarji," so poudarili.

Sigfridu Ranucciju so pod avtomobil postavili bombo
Sigfridu Ranucciju so pod avtomobil postavili bombo FOTO: Profimedia

Napad na novinarja so obsodili politiki. Premierka Giorgia Meloni je ocenila, da gre za poskus ustrahovanja medijev. "Svoboda in neodvisnost informacij sta nepogrešljivi vrednoti naših demokracij, ki ju bomo še naprej branili," je zapisala v sporočilu za javnost. Napad so obsodili tudi številni ministri.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
17. 10. 2025 12.32
ANe morš verjet, kam vse že seže politika. Enako je pri nas v Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
17. 10. 2025 12.12
+3
ta človek je raziskoval korupcijo in kriminalne nakupe vil in graščin po Italiji, ki so jih kupovali Ukrajinci...večinoma ženske.
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
17. 10. 2025 12.09
+2
JE ŽE POVEDAL RESNICO PA JE DOBIL!
ODGOVORI
2 0
daedryk
17. 10. 2025 12.07
veseli me, da obstaja macesen.
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
17. 10. 2025 11.56
+5
Ozadje napada ni znano??? Kako ni znano, saj PREISKOVALNI NOVINARJI ne poročajo o kuharskuh nasvetih.
ODGOVORI
6 1
Stojadina-sportiva
17. 10. 2025 12.06
+0
A ni lažje poročat kera je trudna, pa kera se trudi bit?
ODGOVORI
2 2
Rožice so zacvetele
17. 10. 2025 12.07
+1
.. a misliš utrujena?
ODGOVORI
2 1
