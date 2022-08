Pod drevesom čakali na konec nevihte, nato vanje udarila strela

Dva moška in dve ženski so se v času močnejše nevihte nahajali v parku Lafayette, ki je v neposredni bližini domovanja ameriškega predsednika. Po poročanju BBC so stali pod drevesom blizu ograje pred Belo hišo, ko je vanje udarila strela.

"Vsi štirje so utrpeli kritične in življenjsko nevarne poškodbe. Hitro smo jih oskrbeli in jih prepeljali v bližnje bolnišnice," so sporočile pristojne službe.