Pod igriščem za golf našli 120 let zaprto vinsko klet

Na 13. luknji igrišča za golf Davyhulme Park Golf Club v Manchestru je po nastanku udorne jame osebje naletelo na zidan podzemni prostor. Sprva so domnevali, da gre za poškodovan odtok, a izkopavanja so, kot poroča The Independent, razkrila staro vinsko klet, polno praznih steklenic vina in porta.
Po ocenah strokovnjakov naj bi bila klet zaprta približno 120 let in naj bi izvirala iz časa nekdanjega dvorca, ki je stal na tem zemljišču, preden so ga konec 19. stoletja porušili.
Predstavniki kluba so povedali, da so vedeli za obstoj podzemnih prostorov, a njihovih natančnih lokacij niso poznali. Verjamejo tudi, da se pod igriščem skriva še več podobnih kleti in ostankov. Po grobi oceni je bilo v enem prostoru okoli sto steklenic. "Zdi se, da so se v preteklosti imeli lepo," je za The Independent povedal eden izmed profesionalnih igralcev golfa v klubu.
Objave na družbenih omrežjih so dosegle več deset tisoč ogledov, številni domačini pa so izrazili zanimanje za zgodovino kluba in kraja. Čeprav so se pojavile ponudbe za odkup steklenic, se je vodstvo odločilo, da bodo najdbe razstavljene v klubskih prostorih in tako dostopne vsem članom.
