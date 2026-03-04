Pod igriščem za golf našli 120 let zaprto vinsko klet

Na 13. luknji igrišča za golf Davyhulme Park Golf Club v Manchestru je po nastanku udorne jame osebje naletelo na zidan podzemni prostor. Sprva so domnevali, da gre za poškodovan odtok, a izkopavanja so, kot poroča The Independent, razkrila staro vinsko klet, polno praznih steklenic vina in porta.

Po ocenah strokovnjakov naj bi bila klet zaprta približno 120 let in naj bi izvirala iz časa nekdanjega dvorca, ki je stal na tem zemljišču, preden so ga konec 19. stoletja porušili.