Tujina

Pod igriščem za golf našli 120 let zaprto vinsko klet

Manchester, 04. 03. 2026 07.00

Avtor:
L.M.
Golf

Na igrišču za golf v Manchestru je nepričakovano odkritje razkrilo del pozabljene preteklosti. Po vdoru tal se je odprla več kot stoletje zaprta vinska klet, ki danes vzbuja veliko zanimanja med člani kluba in širšo javnostjo.

Na 13. luknji igrišča za golf Davyhulme Park Golf Club v Manchestru je po nastanku udorne jame osebje naletelo na zidan podzemni prostor. Sprva so domnevali, da gre za poškodovan odtok, a izkopavanja so, kot poroča The Independent, razkrila staro vinsko klet, polno praznih steklenic vina in porta.

Po ocenah strokovnjakov naj bi bila klet zaprta približno 120 let in naj bi izvirala iz časa nekdanjega dvorca, ki je stal na tem zemljišču, preden so ga konec 19. stoletja porušili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predstavniki kluba so povedali, da so vedeli za obstoj podzemnih prostorov, a njihovih natančnih lokacij niso poznali. Verjamejo tudi, da se pod igriščem skriva še več podobnih kleti in ostankov. Po grobi oceni je bilo v enem prostoru okoli sto steklenic. "Zdi se, da so se v preteklosti imeli lepo," je za The Independent povedal eden izmed profesionalnih igralcev golfa v klubu.

Objave na družbenih omrežjih so dosegle več deset tisoč ogledov, številni domačini pa so izrazili zanimanje za zgodovino kluba in kraja. Čeprav so se pojavile ponudbe za odkup steklenic, se je vodstvo odločilo, da bodo najdbe razstavljene v klubskih prostorih in tako dostopne vsem članom.

