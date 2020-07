Pod gorečim stanovanjem sklenili roke in ujeli dečka

Dramatično reševanje v francoskem Grenoblu. V primežu ognjenih zubljev, ki so zajeli stanovanje v tretjem nadstropju, sta ostala ujeta otroka, ki naj bi bila sama doma. Obupani kriki so ganili očividce, ki so pod balkonom sklenili roke in najprej ujeli mlajšega, triletnega fanta, nato pa še njegovega 10-letnega brata. Še nikoli nismo videli takšnega poguma in solidarnosti, pravijo sosedi. Dečka sta jo na srečo odnesla brez poškodb, dva od junakov, ki so jima rešili življenje, pa sta zaradi zloma roke poiskala zdravniško pomoč.