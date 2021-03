Pod goro Fuji začeli gradnjo prvega pametnega mesta na svetu

Gradnjo mesta vodi družba Toyota, kjer pravijo, da gre za tako imenovani "živi laboratorij" . Po njihovih besedah bo mesto nekakšen "poligon za testiranje novih tehnologij" , od samodejne vožnje in robotov do pametnih domov, ki bodo s pomočjo umetne inteligence vsakodnevno spremljali zdravstveno stanje stanovalcev.

Konec februarja so pod goro Fuji na Japonskem, približno sto kilometrov od Tokia, začeli graditi prvo pametno mesto na svetu. Mesto se bo imenovalo Woven city in se bo raztezalo na približno 175 hektarjih površine.

Celotno mesto se bo na napajalo z vodikovimi gorivnimi celicami. Prvi prebivalci mesta, ki jih je skupno okoli 2000, so povsem običajni ljudje (večinoma gre za družine zaposlenih v Toyoti), pa tudi raziskovalci in IT-znanstveniki. Nad gradnjo mesta bdi danski arhitekturni biro Bjarke Ingels group. Rdeča nit pri oblikovanju površin in zgradb je tradicionalna japonska tehnika združevanja lesa in robotike, so sporočili arhitekti. Vse strehe so pokrili s solarnimi celicami, ki bodo generirale dodatno energijo.

Kot še piše Business Insider, bo mesto imelo tri tipe površin. Prve bodo namenjene hitrim vozilom, druge počasnim samovozečim vozilom in pešcem, tretje zelene površine pa izključno ljudem. Vsak od prebivalcev bo opremljen tudi z najnovejšimi sedeži za spremljanje zdravstvenega stanja, pri vsakodnevnih opravilih pa bodo pomagali robotski asistenti.