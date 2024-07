Pod nadzorom Kim Džong Una naj bi rešili več tisoč ljudi s poplavljenih območij

Zaradi obilnega deževja je reka na severnokorejsko-kitajski meji presegla nevarno raven in povzročila hude poplave, je sporočila uradna korejska osrednja tiskovna agencija KCNA. Potrebno je bilo evakuirati prebivalce mest Sinuiju in Uiju, saj so jih poplave povsem izolirale.

Poročil o smrtnih žrtvah ali višini škode, ki so jih poplave povzročile še ni na voljo. KCNA je navedla, da so se helikopterji borili da bi dosegli ljudi, ki jim je grozilo, da jih bo voda preprosto odnesla. In po besedah agencije, je prav severnokorejski voditelj vodil evakuacijo, odredil oskrbo prizadetih ljudi s hrano in drugimi potrebščinami ter določil vsem ekipam naloge za obnovitvena in reševalna dela, piše AP.