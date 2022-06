Pod pelješkim mostom zaplula prva križarka

Pod pelješkim mostom je zaplula prva križarka in se zasidrala v Neumu v Bosni in Hercegovini. Križarka Bollete je največja ladja v zgodovini, ki je priplula v morske vode BiH. Prebivalci Neuma so ladjo, na kateri je več kot 1000 potnikov, pričakali z nasprotovanjem, ker da ogroža morski ekosistem.

Križarka Bolette je dolga 237 metrov in široka 32,5 metra. Ima 12 palub in lahko sprejme do 1380 potnikov. Gre za prvo veliko ladjo, ki je zaplula pod novozgrajenim mostom Pelješac. Hkrati gre tudi za prvi test prehoda velike ladje pod tem mostom. Ladja je na najvišji točki visoka 48,1 metra, najvišja dovoljena višina za ladje, ki bodo plule pod pelješkim mostom, pa je 55 metrov. Most Pelješac bodo sicer uradno odprli 26. julija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Križarka Bollete je preizkus tudi za priljubljeno letoviško mesto v BiH Neum. Predsednica občinskega sveta Neum Daniela Matić je prihod ladje označila kot nedopusten. "Neum ni pristanišče in velike ladje v tem zalivu nimajo kaj delati," je dejala. "Prihod te in podobnih ladij v Neumski zaliv pomeni samodejno ogrožanje ekosistema in onesnaževanje, ki bo povzročilo veliko škodo Neumu," je dodala.

icon-expand Protest ob prihodu križarke v Neum FOTO: RTL