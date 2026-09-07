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Pod plazom na jugu Rusije umrlo najmanj 11 alpinistov

Moskva, 07. 09. 2026 12.44 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Plaz v soteski Bezengi na gori Mižirgi

Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še šest pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili gorski reševalci.

Reševalce so o snežnem plazu na okoli 5000 metrov visoki gori na jugu Rusije obvestili v nedeljo okoli 17. ure po lokalnem času, ko je bilo na območju 33 alpinistov. Desetim je uspelo samostojno sestopiti, šest poškodovanih pa so reševalci odpeljali v zdravstvene ustanove, je v izjavi sporočil regionalni urad ruskega ministrstva za izredne razmere.

Dodali so, da je "na žalost umrlo 11 ljudi", medtem ko "usoda šestih ostaja neznana". Izpostavili so še, da iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Pri iskanju pogrešanih gorskim reševalcem pomaga tudi helikopter, poročajo ruske tiskovne agencije.

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Videoposnetek, ki je objavljen na družbenih omrežjih, kaže, kako se je po pobočju zrušil kup snega in ledu, medtem ko je v ozadju slišati ljudi, ki preklinjajo.

Tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi kazenske malomarnosti.

Gora Mižirgi, ki leži blizu gruzijske meje, je osma najvišja gora v Rusiji. Območje, obdano z neokrnjenimi gozdovi in ledeniki, je sicer priljubljeno med pohodniki.

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Tinko22
07. 09. 2026 13.18
Gora ni nora, nor je človek, ki gre na goro.
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