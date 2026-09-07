Pod plazom na jugu Rusije umrlo najmanj 11 alpinistov

Reševalce so o snežnem plazu na okoli 5000 metrov visoki gori na jugu Rusije obvestili v nedeljo okoli 17. ure po lokalnem času, ko je bilo na območju 33 alpinistov. Desetim je uspelo samostojno sestopiti, šest poškodovanih pa so reševalci odpeljali v zdravstvene ustanove, je v izjavi sporočil regionalni urad ruskega ministrstva za izredne razmere.

Dodali so, da je "na žalost umrlo 11 ljudi", medtem ko "usoda šestih ostaja neznana". Izpostavili so še, da iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Pri iskanju pogrešanih gorskim reševalcem pomaga tudi helikopter, poročajo ruske tiskovne agencije.