Pod pretvezo vlečne službe s parkirišč kradla avtomobile

Policisti zagrebške policijske uprave so ovadili 22- in 27-letnika, ki sta iz zagrebških javnih parkirišč v Maksimiru in Novem Zagrebu pod pretvezo vlečne službe ukradla avtomobile znamk Honda, BMW, Mitsubishi, Audi, Škoda in Opel. Ni še znano, kje sta jih hranila. Nekaj vozil pa sta prodala podjetju, ki se ukvarja z reciklažo, poroča Net.hr.