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Pod proizvodno linijo za jogurte izdelovali ponarejene cigarete

Valencia, 21. 10. 2026 19.42 pred 30 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Melita Stolnik
Tovarna cigaret v Bolgariji

Ali za nezakonito tovarno cigaret v Lendavi stoji bolgarska kriminalna združba? Lastnik hale namreč trdi, da je prostore oddal bolgarskemu podjetju. In prav v Bolgariji vsako leto odkrijejo več podobnih ilegalnih tovarn. Eno, kjer so prav tako v nečloveških razmerah zadrževali delavce, so našli kar štiri metre pod zemljo.

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bolgarija cigareti tovarna

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KOMENTARJI2

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Pig Brother
21. 10. 2026 20.14
daš v najem halo Bolgarom in te ne zanima in ne veš kaj se notri dogaja...svašta :)
Odgovori
+1
1 0
r h
21. 10. 2026 19.51
Krivi pa Slovenci
Odgovori
-2
0 2
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