Pod proizvodno linijo za jogurte izdelovali ponarejene cigarete

Ali za nezakonito tovarno cigaret v Lendavi stoji bolgarska kriminalna združba? Lastnik hale namreč trdi, da je prostore oddal bolgarskemu podjetju. In prav v Bolgariji vsako leto odkrijejo več podobnih ilegalnih tovarn. Eno, kjer so prav tako v nečloveških razmerah zadrževali delavce, so našli kar štiri metre pod zemljo.