Pod ruševinami bloka v Miamiju našli 11 trupel, še 150 ljudi pogrešajo

Upanja, da bodo našli še koga živega, ni več veliko, vendar pa je odločitev za prehod iz operacije iskanja in reševanja v operacijo odstranjevanja ruševin težka. Stanovanjski blok ob obali se je v nekaj sekundah deloma sesedel v četrtek ponoči, ko so stanovalci spali.

Pri reševanju pomagajo tudi izraelski in mehiški inženirji, reševalcem pomagajo psi in sodobna tehnologija. Ker gre za iskanje in reševanje morebitnih preživelih, delo poteka počasi.

Preiskava o vzroku zrušitve 40 let stare stavbe Champlain Towers South se nadaljuje. Znano je, da je poročilo mestnih inšpektorjev oktobra leta 2018 odkrilo velike strukturne poškodbe poslopja. Zgradba se je podrla le nekaj dni pred načrtovanimi obnovitvenimi deli, ki so bila ocenjena na več kot devet milijonov dolarjev.

Preiskavo vodijo preiskovalci Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo, ki so sodelovali pri preiskavah zrušitve dvojčkov Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku po terorističnem napadu 11. septembra 2001 in škode po številnih orkanih v ZDA.