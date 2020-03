Pod ruševinami hotela, v katerem je bila karantena, ujetih 70 ljudi

Vsaj 70 ljudi je ujetih pod ruševinami hotela, ki se je danes, okoli 19.30 ure po lokalnem času, porušil v kitajskem mestu Quanzhou v vzhodni kitajski provinci Fujian. V petnadstropnem hotelu Šinjia so bili sicer nameščeni tesni stiki oseb, ki so okuženi z novim koronavirusom. Do sedaj so rešili okoli 35 oseb, piše BBC.

Zakaj se je hotel porušil, za zdaj še ni znano. Reševanje še poteka.