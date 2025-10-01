Svetli način
Tujina

Pod ruševinami šole v Indoneziji pokopanih 91 ljudi?

Surabaya, 01. 10. 2025 11.31 | Posodobljeno pred 14 dnevi

A.K.
Pod ruševinami šole v mestu Sidoarjo na indonezijski Javi, ki se je zrušila v torek, naj bi bilo po podatkih oblasti še vedno ujetih 91 ljudi. Reševalne ekipe si jih prizadevajo rešiti. V torek so lokalne oblasti poročale o treh mrtvih.

Med pogrešanimi so učenci islamske internatske šole Al Hozini in gradbeni delavci. Večnadstropna stavba se je namreč po poročanju lokalnih medijev porušila med gradbenimi deli, ko so delavci vlivali betonski strop. Glede na nekatere navedbe naj bi pri tem popustila nosilna konstrukcija.

Lokalne oblasti so v torek poročale o treh mrtvih in 38 ujetih pod ruševinami, danes pa se je število ujetih po navedbah tiskovnega predstavnika nacionalne agencije za nadzorovanje nesreč močno povišalo. Natančno število pogrešanih si še prizadevajo ugotoviti.

Porušena šola v Indoneziji
Porušena šola v Indoneziji FOTO: AP

"Na podlagi podatkov o prisotnosti študentov sumimo, da je pod ruševinami zakopanih 91 ljudi," je v torek pozno zvečer dejal tiskovni predstavnik agencije in dodal, da je nesrečo preživelo okoli sto ljudi, 26 jih s poškodbami ostaja v bolnišnicah. Po poročanju lokalnih medijev gre predvsem za učence, stare med 13 in 18 let.

Danes se je v bližini porušene šole zbralo tudi več deset staršev, ki čakajo na novice o svojih otrocih, medtem ko reševalne ekipe nadaljujejo iskanje in reševanje, v katerih sodeluje več kot 300 ljudi. Da bi preprečili nadaljnje rušenje, se izogibajo težki mehanizaciji in uporabljajo le ročno orodje.

Na sedmih območjih so reševalci zaznali znake življenja in se trenutno osredotočajo na oskrbo preživelih s hrano in vodo prek ozkih odprtin.

šola indonezija
flojdi
01. 10. 2025 19.17
Groza.
