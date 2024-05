Pod zemeljskim plazom okoli 2000 ljudi, reševalci izvlekli dva človeka

Nočno deževje v provinci Enga na otoku v južnem Tihem oceanu je sprožilo nove skrbi in strahove, da bi lahko na tone ruševin, ki so prekrile območje, postale še bolj nestabilne, kar bi oviralo reševalna prizadevanja. Kljub temu, da so reševalne ekipe na kraju nesreče, težka oprema, potrebna za iskanje in reševanje, še ni prispela, glavna cesta je še vedno odrezana, edini dostop do prizadetega območja pa je s helikopterji.