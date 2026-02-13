Pod snežnim plazom v Franciji umrli trije smučarji

Iz smučarskega središča so sporočili, da je plaz odnesel šest smučarjev, od katerih je štiri spremljal profesionalni smučar. Kljub hitremu posredovanju reševalcev so trije umrli, vsi pa so bili opremljeni s sistemi za iskanje žrtev plazov. Sprožili so preiskavo.

Opozorili so, da je nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah trenutno izredno visoka, in pozvali smučarje, naj ostanejo na zavarovanih in označenih območjih.

Eden od plazov se je sprožil tudi v kraju Vaujany v departmaju Isère na jugovzhodu Francije. Več metrov snega je zasulo cesto in blokiralo povezave do tamkajnšega smučarskega središča.