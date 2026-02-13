Naslovnica
Tujina

Pod snežnim plazom v Franciji umrli trije smučarji

N.L. STA
Snežni plaz v Franciji

V znanem francoskem smučarskem središču Val d'Isere so umrli trije smučarji, ki jih je izven urejenih prog pod seboj pokopal snežni plaz.

Iz smučarskega središča so sporočili, da je plaz odnesel šest smučarjev, od katerih je štiri spremljal profesionalni smučar. Kljub hitremu posredovanju reševalcev so trije umrli, vsi pa so bili opremljeni s sistemi za iskanje žrtev plazov. Sprožili so preiskavo.

Opozorili so, da je nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah trenutno izredno visoka, in pozvali smučarje, naj ostanejo na zavarovanih in označenih območjih.

Eden od plazov se je sprožil tudi v kraju Vaujany v departmaju Isère na jugovzhodu Francije. Več metrov snega je zasulo cesto in blokiralo povezave do tamkajnšega smučarskega središča. 

Francoska meteorološka služba Meteo-France je danes sporočila, da ostaja stopnja nevarnosti snežnih plazov v večjem delu francoskih Alp visoka in da je snežna odeja zelo nestabilna, zlasti med 1800 in 2000 metri nadmorske višine. Zato lahko snežne plazove zlahka sprožijo smučarji ali pohodniki, opozarjajo.

Neurje Nils je namreč v četrtek ob močnem dežju in vetru na jugu Francije v državo prineslo tudi zelo močno sneženje. Zapadlo je od 60 do 100 centimetrov svežega snega, lokalno pa še več na masivu Mont Blanc.

snežni plaz Val d'Isere Francija smučarji smrt

