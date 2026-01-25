Naslovnica
Tujina

Pod streli agentov umrl medicinski tehnik: kaj kažejo posnetki?

Minneapolis, 25. 01. 2026 08.35 pred 47 minutami 4 min branja 79

Avtor:
M.S. STA
Alex Pretti

Znana je identiteta 37-letnega moškega, ki je bil ubit v novem strelskem incidentu, v katerega so bili vpleteni zvezni agenti službe za priseljevanje in carine (Ice). Gre za 37-letnega Alexa Prettija, medicinskega tehnika v bolnišnici za veterane. Trumpova administracija je Prettija označila za domačega terorista, ki da je s pištolo napadel agente, videoposnetki incidenta pa kažejo, da je moški snemal agente s telefonom, v drugi roki pa ni imel ničesar.

Guverner Minnesote Tim Walz je mobiliziral nacionalno gardo, da pomaga policistom v Minneapolisu, da bi lahko obvladovali razmere. Trumpova vlada je v mesto, ki premore 600 policistov, poslala 3000 zveznih agentov, protestov proti nasilju agentov Ice pa se vsak dan kljub mrazu udeležuje več tisoč ljudi.

Predsednik ZDA Donald Trump lahko sicer kadarkoli prevzame poveljstvo nad nacionalno gardo Minnesote, Pentagon pa naj bi se pripravljal, da v Minneapolis pošlje enote aktivne vojske, poroča televizija ABC. Vlada je agente Ice v Minneapolis poslala decembra za lov na nezakonite priseljence.

Njihovo delovanje v mestu je sprožilo odpor med prebivalstvom in med enim od incidentov v začetku meseca je agent ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good. Zvezne oblasti so državne in lokalne izključile iz preiskave njene smrti, kar skušajo storiti tudi tokrat, poroča CNN.

"Ustvarjamo zapisnik dokazov za bodoči pregon agentov Ice in uradnikov, ki so odgovorni za to, kar se dogaja. Kljub grozljivemu dejanju te zvezne vlade se prebivalci Minnesote zavzemajo za vladavino prava - protestirajo glasno, vendar mirno," je na novinarski konferenci povedal guverner Walz.

Kaj kažejo posnetki?

Zvezna vlada je Prettija, še preden se je preiskava začela, označila za domačega terorista. Vodja mejne službe Gregory Bovino je zatrdil, da je Pretti s pištolo napadel agente Ice. Pretti je delal kot medicinski tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote.

Videoposnetki incidenta kažejo, da je Pretti snemal agente Ice s telefonom, v drugi roki pa ni imel ničesar. Ko je posredoval v bran ženski, ki so jo agenti Ice porinili na tla, ga je eden od njih poškropil s solzivcem po obrazu, nato pa ga je agent tudi ustrelil, ko je Pretti ležal na tleh.

Trump je v izjavi na Truth Social za nasilje obtožil Walza in državne uradnike Minnesote, ki po njegovih besedah lokalni policiji ne dovolijo sodelovati z Ice. Obtožil jih je podžiganja upora, s čimer je namignil, da lahko uveljavi zakon proti uporu in uvede izredne razmere z namestitvijo vojske po ameriških mestih.

Alex Pretti
Alex Pretti
FOTO: AP

Spletni portal za preiskovalno novinarstvo Bellingcat je po analizi videoposnetkov ugotovil, da dejstva jasno nasprotujejo izjavam ministrstva za domovinsko varnost. "Video streljanja kaže, da so mu pištolo odvzeli pred prvim strelom. Skupaj je bilo slišati vsaj deset strelov. Večina strelov je bila izstreljena po kratkem zamiku, ko je moški že ležal nepremično na tleh," navaja Bellingcat. "Na nobeni točki ni videti, da bi Pretti mahal s pištolo, ampak je v eni roki imel le telefon," pa po analizi navaja CNN.

Kaj pravijo priče?

Policija v Minneapolisu je sporočila, da je Pretti legalno posedoval orožje in ni imel kazenske kartoteke. Starši Prettija oporekajo trditvam ministrstva za domovinsko varnost, da je njun sin ogrožal zvezne agente. Kot so pojasnili, je skušal le zaščititi žensko, ki je bila takrat v bližini. "Grozljive laži, ki jih govorijo o najinem sinu, so zavržne in gnusne."

Da ni mahal s svojim orožjem, sta pod prisego v okviru tožbe, ki jo je Ameriška zveza za državljanske svoboščine vložila na zvezno sodišče v Minnesoti, povedali tudi dve priči. Ena od prič je posnela streljanje, druga pa je zdravnica, ki živi v bližini, in je na sodišču povedala, da so ji zvezni agenti sprva preprečili, da bi žrtvi nudila zdravniško pomoč.

Prva priča je pojasnila, da je Pretti skušal pomagati ženski, ko so ga agenti potisnili ob tla. Eden od agentov ga je nato popršil s solzivcem. Po navedbah ženske Pretti v rokah ni držal pištole. "Ni bilo videti, kot da bi se upiral, ampak je le poskušal pomagati ženski. Nisem ga videla s pištolo. Prebrala sem izjavo DHS o tem, kaj se je zgodilo, in je napačna. Moški se agentom ni približal s pištolo. Približal se jim je s kamero," je izjavila po pisanju Guardiana.

"Strah me je. Minilo je le nekaj ur, odkar so pred mano ustrelili moškega, in ne morem iti domov, ker sem slišala, da me agenti iščejo. Ne vem, kaj bodo storili, ko me bodo našli. Vem pa, da ne govorijo resnice o tem, kaj se je zgodilo," je še dodala.

Po novem streljanju so se v središču Minneapolisa začeli zbirati novi protestniki in zvečer jih je bilo že več tisoč, ki so vse bolj jezno zahtevali, naj se Ice pobere iz zvezne države.

Vodja senatnih demokratov Chuck Schumer je v odzivu na nasilje dejal, da demokrati v senatu ne bodo glasovali za nobeno proračunsko porabo, ki vključuje sredstva za ministrstvo za domovinsko varnost, kar napoveduje možnost delne prekinitve financiranja vlade po 30. januarju.

zda minneapolis streljanje ice

Zvezni agenti v ZDA spet streljali, moški umrl

KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
25. 01. 2026 09.21
Krščanski dom moramo braniti, ampak kdo ga bo branil? Takile pacienti?
Odgovori
0 0
Frzenk
25. 01. 2026 09.21
evo vam tirana.....to si želijo hojs in janša.....yes.....amerikaaaaaa.......putin je zakon
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
25. 01. 2026 09.20
samo psihopat s "prikrito" željo po ubijanju ljudi lahko zagovarja zločinca desničarja trumpa in njegov desni ice gestapo ...
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
25. 01. 2026 09.22
ICE je aretiral kar veliko kriminalcev in preprodajalcev drog. V bistvu je ice zelo koristen. Je pa vse skupaj distrakcija za goyim ovce.
Odgovori
0 0
Prototip
25. 01. 2026 09.20
Mene pa bolj skrbi politika v sloveniji,ker je tako sprla in nahujskala ljudi,da lahko pride do državljanske vojne,,,ker če pridemo do orožja,že sedaj vem nad koga bom šel,,,,vsi grozijo en čez drugega,to bi morali vedet politiki,da se bo zaradi njihove oblasti zgodilo lahko marsikasj,,,,
Odgovori
+2
2 0
Artechh
25. 01. 2026 09.19
Kazejo na to da je umru se en ker je mislil, da je nad njimi in jim lahko stoji na poti in jih ovira
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
25. 01. 2026 09.18
Goyim ovčike, ice, tramp, kokaina, grenlandija.....vse je distrakcija za to kar prihaja....digital ID, socialno točkovanje, obvezna digitalna denarnica in obvezne mRNA doze, ukinjanje bančnih računov za kritiziranje oblasti. EU parlament na tej strani luže je sprejel že večino zakonodaje za veliki reset.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 01. 2026 09.17
Trumpet bo uničil trans atlantske odnose. On je nestabilen, še bolj pa evropski desničarji.
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
25. 01. 2026 09.16
Pa je bil medicinski tehnik, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege,...?
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
25. 01. 2026 09.15
cilj tega desnega zločinca trumpa NI rešitev migracij...cilj JE USTRAHOVANJE prebivalcev usa.. da ne bi protestirali v bodoče...ker je ta desničar trump spravil usa v mega težave .. Desni trumpu delujejo kot gestapo ...po načelu, niti pisnii ne smete proti meni ...ali pa vas pobijemo , zapremo....dokaz 1 . Trump je v izjavi na Truth Social za nasilje obtožil Walza in državne uradnike Minnesote, ki po njegovih besedah lokalni policiji ne dovolijo sodelovati z Ice. Obtožil jih je podžiganja upora, s čimer je namignil, da lahko uveljavi zakon proti uporu in uvede izredne razmere z namestitvijo vojske po ameriških mestih.
Odgovori
-2
1 3
LeviTUMOR
25. 01. 2026 09.15
Levosucni so najvecja groznja, teror, zdraharji in izdajalci kar jih lahko imaš. Dobesedno rak naroda. Najslabše od najslabših. Podirajo vse lar je narobe:droge, nasilje, multikulti, lgbt, kriminal... Kle jih gledamo že od leta 45 in smo zaradi njih danes skregani, razdeljeni, namesto povezani, močni. Ce se to zgodi dobrim ljudem, levicarji plesejo, se smejcka jo, če se njim je cela stala. ODURNA gnusna hinavščina na kubik.
Odgovori
+1
5 4
linkok
25. 01. 2026 09.18
Ja ,ko je Kirka en norec ustrelil,so plesali,mah🤦
Odgovori
+1
3 2
Vesela Jasna
25. 01. 2026 09.22
Pejd se zdravit, pacient nagnusen. Popolnoma se ti je omračil um.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
25. 01. 2026 09.15
Temu se reče zastraševanje lastnega prebivalstva. V ljudeh hočejo zlomiti pogum in jim vcepiti strah. Ampak dvomim, da se bodo potomci kavbojev kar tako pustili ustrahovati. Ko bo zaropotalo, bo zelo neprijetno
Odgovori
+1
2 1
Con-vid 1984
25. 01. 2026 09.14
Še en poženščen moški brez testosterona na levi strani uporabnih goyimov.
Odgovori
-3
2 5
Vera in Bog
25. 01. 2026 09.14
Kot da bi gledal sds vse znajo rešiti, dokler ne pridejo na vlado. Potem se pa začne cirkus
Odgovori
+2
4 2
Bolfenk2
25. 01. 2026 09.11
Ne napišete najpomembnejše, da so ICE agenti samo iz Minessote uspeli ugrabiti in remigrirati 3000 nevarnih ilegalnih migrantov. Dokazali so, da je remigracija tehnično izvedljiva, če je le dovolj politične volje. Glede teh 3 žrtev pa nihče ni bil ubit, ki je mirno protestiral. Gre za pripadnike teroristične organizacije Antifa, ki so z nasiljem ovirali delo ICE agentov. Ta tip je imel pri sebi pištolo, zakaj, ker je šel na mirni protest?
Odgovori
-1
5 6
mmihi
25. 01. 2026 09.15
Bravo Bolfenk. Kdaj ime Urška rdečo, in kako dolgo že Melanija v menopavzi. Trump koristi viagro, koliko jih na teden vzame?
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
25. 01. 2026 09.11
si predstavljate da ta zločinska Ice banda desničarja trumpa takole obravnava njegovo melonijo in starše preden jim je trump kupil dokumentacijo...
Odgovori
+0
4 4
Vera in Bog
25. 01. 2026 09.12
Trump ni dorasel temu kar dela. Bi pa nujno rabili anti migracijo !
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
25. 01. 2026 09.11
Vsak teden veliko policajev umre v zda, pa o tem nič ne pišete.
Odgovori
+0
5 5
ptuj.si
25. 01. 2026 09.10
Ja??
Odgovori
-4
1 5
Vera in Bog
25. 01. 2026 09.10
Kristjane ne sme zastopati nihče, ki sedi na milijonih in pika. Kaj šele da je to pridobljeno na bolj sumljivi način
Odgovori
+2
2 0
Kviz
25. 01. 2026 09.10
A si predstavljate kaj bi bilo, če bi v vsaki državi bilo toliko nelegalnih migrantov. V vsako državo bi vsak tuj državljan moral priti po zakonu ki velja v državi vstopa. Upam da se to zgodi tudi v EU, če ne bo prepozno. Zato se tudi EU prebuja in usmerja v desno.
Odgovori
+1
4 3
