Pod streli agentov umrl medicinski tehnik: kaj kažejo posnetki?

Guverner Minnesote Tim Walz je mobiliziral nacionalno gardo, da pomaga policistom v Minneapolisu, da bi lahko obvladovali razmere. Trumpova vlada je v mesto, ki premore 600 policistov, poslala 3000 zveznih agentov, protestov proti nasilju agentov Ice pa se vsak dan kljub mrazu udeležuje več tisoč ljudi.
Predsednik ZDA Donald Trump lahko sicer kadarkoli prevzame poveljstvo nad nacionalno gardo Minnesote, Pentagon pa naj bi se pripravljal, da v Minneapolis pošlje enote aktivne vojske, poroča televizija ABC. Vlada je agente Ice v Minneapolis poslala decembra za lov na nezakonite priseljence.
Njihovo delovanje v mestu je sprožilo odpor med prebivalstvom in med enim od incidentov v začetku meseca je agent ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good. Zvezne oblasti so državne in lokalne izključile iz preiskave njene smrti, kar skušajo storiti tudi tokrat, poroča CNN.
"Ustvarjamo zapisnik dokazov za bodoči pregon agentov Ice in uradnikov, ki so odgovorni za to, kar se dogaja. Kljub grozljivemu dejanju te zvezne vlade se prebivalci Minnesote zavzemajo za vladavino prava - protestirajo glasno, vendar mirno," je na novinarski konferenci povedal guverner Walz.
Kaj kažejo posnetki?
Zvezna vlada je Prettija, še preden se je preiskava začela, označila za domačega terorista. Vodja mejne službe Gregory Bovino je zatrdil, da je Pretti s pištolo napadel agente Ice. Pretti je delal kot medicinski tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote.
Videoposnetki incidenta kažejo, da je Pretti snemal agente Ice s telefonom, v drugi roki pa ni imel ničesar. Ko je posredoval v bran ženski, ki so jo agenti Ice porinili na tla, ga je eden od njih poškropil s solzivcem po obrazu, nato pa ga je agent tudi ustrelil, ko je Pretti ležal na tleh.
Trump je v izjavi na Truth Social za nasilje obtožil Walza in državne uradnike Minnesote, ki po njegovih besedah lokalni policiji ne dovolijo sodelovati z Ice. Obtožil jih je podžiganja upora, s čimer je namignil, da lahko uveljavi zakon proti uporu in uvede izredne razmere z namestitvijo vojske po ameriških mestih.
Spletni portal za preiskovalno novinarstvo Bellingcat je po analizi videoposnetkov ugotovil, da dejstva jasno nasprotujejo izjavam ministrstva za domovinsko varnost. "Video streljanja kaže, da so mu pištolo odvzeli pred prvim strelom. Skupaj je bilo slišati vsaj deset strelov. Večina strelov je bila izstreljena po kratkem zamiku, ko je moški že ležal nepremično na tleh," navaja Bellingcat. "Na nobeni točki ni videti, da bi Pretti mahal s pištolo, ampak je v eni roki imel le telefon," pa po analizi navaja CNN.
Kaj pravijo priče?
Policija v Minneapolisu je sporočila, da je Pretti legalno posedoval orožje in ni imel kazenske kartoteke. Starši Prettija oporekajo trditvam ministrstva za domovinsko varnost, da je njun sin ogrožal zvezne agente. Kot so pojasnili, je skušal le zaščititi žensko, ki je bila takrat v bližini. "Grozljive laži, ki jih govorijo o najinem sinu, so zavržne in gnusne."
Da ni mahal s svojim orožjem, sta pod prisego v okviru tožbe, ki jo je Ameriška zveza za državljanske svoboščine vložila na zvezno sodišče v Minnesoti, povedali tudi dve priči. Ena od prič je posnela streljanje, druga pa je zdravnica, ki živi v bližini, in je na sodišču povedala, da so ji zvezni agenti sprva preprečili, da bi žrtvi nudila zdravniško pomoč.
Prva priča je pojasnila, da je Pretti skušal pomagati ženski, ko so ga agenti potisnili ob tla. Eden od agentov ga je nato popršil s solzivcem. Po navedbah ženske Pretti v rokah ni držal pištole. "Ni bilo videti, kot da bi se upiral, ampak je le poskušal pomagati ženski. Nisem ga videla s pištolo. Prebrala sem izjavo DHS o tem, kaj se je zgodilo, in je napačna. Moški se agentom ni približal s pištolo. Približal se jim je s kamero," je izjavila po pisanju Guardiana.
"Strah me je. Minilo je le nekaj ur, odkar so pred mano ustrelili moškega, in ne morem iti domov, ker sem slišala, da me agenti iščejo. Ne vem, kaj bodo storili, ko me bodo našli. Vem pa, da ne govorijo resnice o tem, kaj se je zgodilo," je še dodala.
Po novem streljanju so se v središču Minneapolisa začeli zbirati novi protestniki in zvečer jih je bilo že več tisoč, ki so vse bolj jezno zahtevali, naj se Ice pobere iz zvezne države.
Vodja senatnih demokratov Chuck Schumer je v odzivu na nasilje dejal, da demokrati v senatu ne bodo glasovali za nobeno proračunsko porabo, ki vključuje sredstva za ministrstvo za domovinsko varnost, kar napoveduje možnost delne prekinitve financiranja vlade po 30. januarju.
