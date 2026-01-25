Pod streli agentov umrl medicinski tehnik: kaj kažejo posnetki?

Guverner Minnesote Tim Walz je mobiliziral nacionalno gardo, da pomaga policistom v Minneapolisu, da bi lahko obvladovali razmere. Trumpova vlada je v mesto, ki premore 600 policistov, poslala 3000 zveznih agentov, protestov proti nasilju agentov Ice pa se vsak dan kljub mrazu udeležuje več tisoč ljudi. Predsednik ZDA Donald Trump lahko sicer kadarkoli prevzame poveljstvo nad nacionalno gardo Minnesote, Pentagon pa naj bi se pripravljal, da v Minneapolis pošlje enote aktivne vojske, poroča televizija ABC. Vlada je agente Ice v Minneapolis poslala decembra za lov na nezakonite priseljence. Njihovo delovanje v mestu je sprožilo odpor med prebivalstvom in med enim od incidentov v začetku meseca je agent ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good. Zvezne oblasti so državne in lokalne izključile iz preiskave njene smrti, kar skušajo storiti tudi tokrat, poroča CNN. "Ustvarjamo zapisnik dokazov za bodoči pregon agentov Ice in uradnikov, ki so odgovorni za to, kar se dogaja. Kljub grozljivemu dejanju te zvezne vlade se prebivalci Minnesote zavzemajo za vladavino prava - protestirajo glasno, vendar mirno," je na novinarski konferenci povedal guverner Walz.

Kaj kažejo posnetki?

Zvezna vlada je Prettija, še preden se je preiskava začela, označila za domačega terorista. Vodja mejne službe Gregory Bovino je zatrdil, da je Pretti s pištolo napadel agente Ice. Pretti je delal kot medicinski tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote. Videoposnetki incidenta kažejo, da je Pretti snemal agente Ice s telefonom, v drugi roki pa ni imel ničesar. Ko je posredoval v bran ženski, ki so jo agenti Ice porinili na tla, ga je eden od njih poškropil s solzivcem po obrazu, nato pa ga je agent tudi ustrelil, ko je Pretti ležal na tleh. Trump je v izjavi na Truth Social za nasilje obtožil Walza in državne uradnike Minnesote, ki po njegovih besedah lokalni policiji ne dovolijo sodelovati z Ice. Obtožil jih je podžiganja upora, s čimer je namignil, da lahko uveljavi zakon proti uporu in uvede izredne razmere z namestitvijo vojske po ameriških mestih.

Alex Pretti FOTO: AP

Spletni portal za preiskovalno novinarstvo Bellingcat je po analizi videoposnetkov ugotovil, da dejstva jasno nasprotujejo izjavam ministrstva za domovinsko varnost. "Video streljanja kaže, da so mu pištolo odvzeli pred prvim strelom. Skupaj je bilo slišati vsaj deset strelov. Večina strelov je bila izstreljena po kratkem zamiku, ko je moški že ležal nepremično na tleh," navaja Bellingcat. "Na nobeni točki ni videti, da bi Pretti mahal s pištolo, ampak je v eni roki imel le telefon," pa po analizi navaja CNN.

Kaj pravijo priče?