Pod tlemi romunske hiše našli ukradene knjige, vredne 2,7 milijona evrov

Knjige so januarja 2017 ukradli iz londonskega skladišča, kjer so jih hranili pred prevozom na dražbo v Las Vegasu. Vlomilci so na strehi skladišča v Felthamu izrezali luknje, se spustili 12 metrov navzdol ter se tako izognili senzorjem. Šlo naj bi za člane romunske organizirane kriminalne združbe, ki je po vsej Veliki Britaniji izvedla več odmevnih vlomov, je sporočila metropolitanska policija.

Sedaj pa so jih med hišno preiskavo našli zakopane pod tlemi hiše na romunskem podeželju, v regiji Neamț. Preiskava so izvedli po policijskih racijah na 45 različnih naslovih v Veliki Britaniji, Romuniji in Italiji junija lansko leto. Vložili so obtožnice proti 13 osebam, 12 izmed njih se jih je že izreklo za krive.