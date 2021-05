Avstralski rušilec trčil v dva kita ogrožene vrste, opazili šele v pristanišču

Okoli 9.45 zjutraj, ko je ladja priplula do pomola, pa je opazovalce presenetil neprijeten razgled. Po besedah tiskovnega predstavnika ameriške mornarice sta se trupli dveh brazdastih kitov odlepili od dna ladje in priplavali na površje. Eden je bil dolg skoraj 20 metrov, drugi pa okoli 7,5 metra.

"Žalostno je, a tudi nepresenetljivo," je dejal John Calambokidis, biolog iz raziskovalnega centra Cascadia v Washingtonu. Calambokidis že nekaj desetletij preučuje trke med ladjami in kiti. Čeprav še nikoli ni slišal, da bi istočasno našli dva kita, pravi, da ni nenavadno, da trupla prvič odkrijejo šele, ko se ladja upočasni. To se zgodi zaradi velikosti in hitrosti velikih ladij.

"V veliki večini primerov, ki jih poznam, se posadka ladje sploh ne zaveda, da je trčila v kita,"je dejal. Kot pravi, se trki lahko zgodijo kjerkoli, blizu ali daleč od obale.

"Čeprav bi lahko šlo za dva ločena trka, je zaradi velikosti kitov mogoče tudi, da gre za mater in mladiča,"je dejal Calambokidis. Kot je še pojasnil, so brazdasti kiti zaradi svoje velikosti še toliko bolj izpostavljeni morebitnim trkom z ladjami. Poleg tega pa se pogosto zadržujejo, včasih tudi hranijo, blizu površja morske gladine.