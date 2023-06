Pod vodstvom slovenskega arheologa Šprajca odkrili ostanke majevskega mesta

Ostanki mesta, katerega ime je v jeziku prebivalcev pomenilo kamniti steber, se nahajajo v naravnem parku Balamku na polotoku Jukatan. Šprajčeva skupina jih je našla med pregledom še neraziskanega dela tropskega gozda, kjer so bili aktivni med marcem in junijem. Pregled so izvajali iz zraka z lasersko merilno metodo LiDAR.

Šprajc, ki je vodil ekipo, je povedal, da jih je najbolj presenetilo odkritje vzpetine, obdane z mokrišči. Na tej vzpetini so našli več velikih stavb, med njimi več piramidnih, ki so merile več kot 15 metrov.

"To najdišče bi lahko služilo kot pomembno regionalno središče," je dejal Šprajc v izjavi, ki jo je objavil INAH, mehiški nacionalni inštitut za zgodovino.

Dodal je, da so bili valjasti kamniti stebri, zaradi katerih so raziskovalci najdišče poimenovali Ocomtún, verjetno vhodi v prostore v zgornjih delih stavb. Po besedah Šprajca se je najdišče med letoma 800 in 1000 našega štetja verjetno precej spremenilo, preden je v 10. stoletju postalo žrtev propada civilizacije Majev, poroča BBC.