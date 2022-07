Pod vplivom alkohola za volan, potem skozi steklo v slaščičarno

V času nesreče v lokalu na srečo ni bilo nikogar, voznico avtomobila pa so aretirali, je sporočila policijska uprava Metro Nashville.

Sarah Flowers, 29-letna voznica, je bila pozneje obtožena vožnje pod vplivom alkohola, potem ko je policija sporočila, da je alkotest pokazal količino alkohola, ki je za več kot dvakrat presegala dovoljeno mejo za vožnjo.

Kaj se je zgodilo, je najprej opazil zaposleni, ko je zgodaj zjutraj prišel na delo. Takoj je obvestil lastnika Kena Woodwarda.

"Moja prva reakcija je bila, potem ko sem izvedel, da ni bil nihče poškodovan, 'no, še eno zmešnjavo moramo počistiti'," je povedal Woodward.

Zaposleni so za nekaj dni ostali brez dela, saj so v lokalu na delu delavci, ki bodo odpravili škodo. Lastnik pa je stranke pozval, naj njegove delavce, ko bodo spet odprli, nagradijo s posebej velikodušno napitnino, saj so morali na dopust, ki ga niso želeli.