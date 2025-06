Vozila pod vplivom drog: enega pridržali, drugemu zasegli vozilo

Hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi je pokazal, da je voznik pozitiven na benzadiazepine in opiate. Odredili so mu strokovni zdravniški pregled, ki pa ga je "odločno odklonil", so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Moški je sicer sedel za volan brez veljavnega vozniškega dovoljenja, tudi vozilu, ki so ga policisti zasegli, je že potekla veljavnost registracije.

"Voznika čaka še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče," so še sporočili novogoriški policisti.

V Mariboru pa so policisti obravnavali voznika mopeda, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,34 mg/l alkohola). Odredili so mu hitri test za prisotnost prepovedanih drog, ki je bil pozitiven, zato so vozniku odredili strokovni pregled, a ga je odklonil. Policisti so voznika pridržali.