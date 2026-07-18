Podajali so si ročno bombo, eden umrl

Po poročanju portala Telegraf.rs se je tragedija zgodila v izjemno nevarnih okoliščinah, ko so se trije moški odločili, da si bodo podajali eksplozivno napravo.

Po prvih informacijah je v hiši v Starčevu potekalo zasebno druženje. Na dvorišču so poslušali glasbo, nato pa so se trije moški začeli igrati z ročno bombo in si jo podajati. Med tem nevarnim početjem je eden od njih bombo aktiviral, ta pa je kmalu zatem eksplodirala. Moški, ki je bombo aktiviral v rokah, je zaradi silovite eksplozije umrl na kraju dogodka. Preostala dva moška sta bila s hudimi poškodbami nujno prepeljana v bolnišnico.

Na kraj dogodka so po prijavi hitro prispeli policisti in reševalci. Preiskava še poteka.