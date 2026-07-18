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Podajali so si ročno bombo, eden umrl

Beograd, 18. 07. 2026 11.54 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
A.K.
Srbska policija

V naselju Starčevo pri Pančevu v Srbiji se je na dvorišču družinske hiše zgodila huda nesreča, v kateri je ena oseba umrla, dve pa sta utrpeli hude telesne poškodbe.

Po poročanju portala Telegraf.rs se je tragedija zgodila v izjemno nevarnih okoliščinah, ko so se trije moški odločili, da si bodo podajali eksplozivno napravo.

Srbska policija
Srbska policija
FOTO: Shutterstock

Po prvih informacijah je v hiši v Starčevu potekalo zasebno druženje. Na dvorišču so poslušali glasbo, nato pa so se trije moški začeli igrati z ročno bombo in si jo podajati. Med tem nevarnim početjem je eden od njih bombo aktiviral, ta pa je kmalu zatem eksplodirala. Moški, ki je bombo aktiviral v rokah, je zaradi silovite eksplozije umrl na kraju dogodka. Preostala dva moška sta bila s hudimi poškodbami nujno prepeljana v bolnišnico.

Na kraj dogodka so po prijavi hitro prispeli policisti in reševalci. Preiskava še poteka.

Srbija Starčevo nesreča eksplozija ročne bombe

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KOMENTARJI24

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2fast4
18. 07. 2026 13.09
zanimiva igra državljanov 3 držav...
Odgovori
0 0
flexilbe principles
18. 07. 2026 13.04
Darwin
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
18. 07. 2026 13.00
Aha, pa užićko so plesali zraven med podajanjem ... !!!
Odgovori
+2
2 0
energetik10
18. 07. 2026 12.58
škoda k je sam eden…
Odgovori
+1
2 1
brabusednet
18. 07. 2026 12.50
Srbi in Ruska roleta nič čudnega enega norca majn.
Odgovori
+2
3 1
gadje
18. 07. 2026 12.49
Nekateri so se rodili brez možganov.
Odgovori
+4
4 0
Rožle Patriot
18. 07. 2026 13.01
... predvsem določena sorta ljudi .... !!!
Odgovori
+3
3 0
blue3dragon
18. 07. 2026 12.46
Le zakaj se kaj takšnega nikoli na Dolenjskem ne zgodi? Bi še sam kakšno bombo kupil in doniral...
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
18. 07. 2026 12.35
V šolah manjka vzgoja o orožju. Naša mladina več sploh ne zna rokovati z orožjem. Potem ni čudno da bombo zamenja z žogo. Nekoč je vsak srednješolec znal razstaviti vojaško puško in imel obvezne strelske vaje in znal ustaviti tank.
Odgovori
+0
4 4
Partapaki
18. 07. 2026 12.35
Še dobro da je podajanje granate povsem izbirna in neobvezna aktivnost
Odgovori
+7
7 0
Misanthrope
18. 07. 2026 12.34
Zoki se je baje tud tko igral v svojem rodnem selu
Odgovori
-1
2 3
Franci123
18. 07. 2026 12.28
darwin
Odgovori
+6
6 0
colski
18. 07. 2026 12.26
Igraš neumne igre, osvojiš neumne nagrade. 👏
Odgovori
+13
13 0
Moderni mislec
18. 07. 2026 12.22
Srbska ruleta. S tem, da je ta boljša verzija od ruske rulete, kjer posledice občuti samo en darwinec.
Odgovori
+14
14 0
ja0
18. 07. 2026 12.22
pravilno, dober izid
Odgovori
+13
13 0
Najpametnejši
18. 07. 2026 12.21
Za rokovanje z orožjem je treba biti previden in zraven ne sme biti rakije.
Odgovori
+5
6 1
Čamil
18. 07. 2026 12.11
nerazumem zakaj je to treba🤕
Odgovori
+13
13 0
Celjan78
18. 07. 2026 12.46
Ta narod je dejansko neinteligenten. Oni se imajo sicer za ful pametne in mislijo kako smo mi v EU neumni. Ampak kar oni ne razumejo, jim je itak bedasto. Če bi sedaj živel Nikola Tesla, bi ga verjetno dali za varnostnika kakšne trafo postaje in mu zabičali, naj se nič ne dotika.
Odgovori
+1
2 1
Mean Cat
18. 07. 2026 12.11
Darwin🤷
Odgovori
+8
9 1
Špica
18. 07. 2026 12.10
Sedaj bi mogla se unedva placat stroske oskrebe zaradi neumnosti.
Odgovori
+8
9 1
Misanthrope
18. 07. 2026 12.08
Classic srbi
Odgovori
+6
9 3
mmickica
18. 07. 2026 12.07
Prav jim je.
Odgovori
+3
8 5
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