Podaljšan seznam ubitih ruskih generalov, nekateri 'vstali od mrtvih'

Igor Kirilov je še eno dodatno ime na precej zajetnem seznamu ubitih ruskih generalov v času vojne v Ukrajini. V prvih dneh po invaziji so medije preplavila poročila o ubitih ruskih generalih. Nekatera so se izkazala za resnična, druga ne. Kateri ruskih generali so zares padli in kateri 'vstali od mrtvih'?

Ukrajinska stran je skupno trdila o smrti 19 ruskih generalov. Doslej je potrjenih osem, štiri navedbe niso ne potrjene ne ovržene, za ostalih sedem generalov pa so se trditve izkazale za neresnične. Razlogi za veliko število ubitih visokih častnikov ruske vojske naj bi bili redni obiski generalov na fronti zaradi težav pri nadzoru in poveljevanju enot, nezaščitene komunikacije ter sodelovanje zahodnih vojaških obveščevalnih služb pri razkrivanju njihovih lokacij. Prvi, ki je dobil svojo osmrtnico, je čečenski generalmajor Magomed Tušajev. Ukrajina je trdila, da so ga v zasedi 26. februarja 2022 ubili pripadniki specialne enote SBU Alpha Group, medtem ko je potoval v konvoju v bližini Gostomela, severozahodno od Kijeva. Njegovo smrt je najprej zanikal čečenski voditelj Ramzan Kadirov, 16. marca pa se je na videoposnetku pojavil tudi Tušajev, ki je povedal, da je še vedno živ, kar je kasneje potrdil tudi BBC. Drugače pa je bilo z generalmajorjem Andrejem Suhovetskim, poveljnikom 41. kombinirane armade. Po vsej verjetnosti je bil žrtev strela snajperista v Gostomelu, 28. februarja 2022. Suhovetski je bil izkušen poveljnik, ki služil med rusko intervencijo v Siriji in aneksaciji Krima. Njegovo smrt je potrdilo združenje upokojenih generalov, kasneje pa še spletni časnik Pravda.ru. Njegovo smrt je omenil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Suhovetski je postal drugi ruski general, ki je padel v boju po smrti enega najsposobnejših sovjetskih generalov Nikolaja Vatutina leta 1944.

Andrej Suhovetski FOTO: Wikipedia

8. marca 2022 naj bi Ukrajinci v okolici Harkova ubili načelnika štaba 41. armade Vitalija Gerasimova (ni v sorodu s poveljnikom generalštaba ruske vojske Valerijem Gerasimovim). Gerasimov je služil v drugi čečenski vojni, sirski intervenciji in sodeloval pri okupaciji Krima. Čeprav so vest povzeli večji mediji, na podlagi objavljenih prisluhov ukrajinske obveščevalne službe in virov v Rusiji je tako trdil tudi raziskovalni portal Bellingcat. Ameriški uradniki pa njegove smrti niso potrdili, kar se je kasneje izkazalo za previdno potezo. 23. maja 2022 se je Vitalij Gerasimov udeležil podelitve odlikovanj Reda Aleksandra Nevskega.

Andrej Kolesnikov, poveljnik 29. kombinirane armade, je padel 11. marca, nekje v okolici Mariupola, so poročali ukrajinski mediji, viri iz Nata so za BBC potrdili smrt drugega ruskega generala, vendar niso navedli imena. Kolesnikov, ki je poveljeval tudi eni od devetomajskih parad na Rdečem trgu v Moskvi, je dolgo veljal za mrtvega, dokler se ni 14. marca 2023 pojavil v intervjuju za rusko televizijo, ko je postalo znano, da odhaja na opravljanje nalog v Sirijo. Tam je trenutno še vedno namestnik poveljnika operacij ruske vojske. Naslednji v vrsti 'Lazarjev' je bil generalmajor Oleg Mitjajev, poveljnik 150. motorizirane strelske divizije, nekdanji poveljnik ruskega vojaškega oporišča v Tadžikistanu in enot v Siriji. Tudi zanj so trdili, da je padel v okolici Mariupola, v času, ko je divjala brutalna bitka za pristaniško mesto ob Azovskem morju. V bitki za jeklarno Ilič naj bi ga ubil pripadniki bataljona Azov. 17. februarja 2023 se je pojavil na ukrajinskem seznamu iskanih vojnih zločincev, 9. decembra 2024 je napredoval po činu in postal generalpodpolkovnik. Največji "skalp" v uvodnih tednih vojne je bil Andrej Mordvičev. Ubil naj bi ga uničujoč topniški napad na letališče Čornobajivka v Hersonu, v katerem je bilo uničenih več letal in helikopterjev ruske vojske. Kot kaže, pa Mordvičeva takrat ni bilo v Hersonu, ampak se je nahajal v Mariupolu, kjer je poveljeval v bitki za mesto. 28. marca 2022 se je pojavil na posnetku v družbi Kadirova. Od februarja 2023 poveljuje Centralnemu vojaškemu okrožju, kjer je nasledil nepriljubljenega Aleksandra Lapina. Enote pod njegovim poveljstvom že nekaj časa beležijo največje uspehe za rusko vojsko na doneški fronti. Nekdanji obrambni minister Sergej Šojgu ga je februarja letos odlikoval za zmago v bitki pri Avdejevki.

Tudi Jakov Rezancev je nadživel svojo medijsko osmrtnico. Poveljnika 49. kombinirane armade naj bi ubili v raketnem napadu na poveljniško mesto v Hersonu, 25. marca 2022. Informacijo je za BBC potrdil "neimenovan zahodni varnostni vir". Kasneje se je izkazalo, da je bil Rezancev premeščen na drugo mesto, prav tako je v začetku 2023 pristal na seznamu ukrajinskih živih in iskanih vojnih zločincev. Župan Nevinomiska mu je kot someščanu čestital za rojstni dan 17. junija 2023. Smrt generalmajorja Vladimirja Frolova pa je bila resnična. Ubit je bil 11. aprila 2022 med bitko za Mariupol. Njegovo smrt so 16. aprila potrdili ruski uradniki. Istega dne je potekal njegov pogreb z vojaškimi častmi v Sankt Peterburgu, udeležil se ga je tudi guverner Aleksander Beglov. Usoda Andreja Simonova, poveljnika enot za elektronsko bojevanje v 2. kombinirani armadi, še ni znana. Umrl naj bi v napadu s sovjetskim raketometnim sistemom grad na poveljniško mesto 2. armade v okolici Izjuma, 30. aprila 2022. O njegovi smrti je najprej poročal Kyiv Post, potrdil pa jo je takratni svetovalec ukrajinskega predsednika Aleksej Arestovič. Kot je trdil, je v napadu umrlo 100 ruskih vojakov in bilo uničenih še 30 vozil. Njegovo smrt je potrdil še en ukrajinski višji uradnik, Anton Geraščenko. Rusija ni potrdila generalmajorjeve smrti. Resnična tarča naj bi bil poveljnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov, ki naj bi v tistem času obiskal poveljniško mesto. Times of Israel in The New York Times sta poročala, da naj bi Ukrajincem lokacijo razkrile ZDA.

Kanamat Botašev FOTO: Wikipedia

Kanamat Botašev se je vojni v Ukrajini pridružil kot upokojeni general, in sicer v okviru enot zasebne vojske Wagner. Leta 2012 je bil obsojen zaradi uničenja letala Su-27, potem ko ga je pilotiral brez ustreznega usposabljanja in zdravniških pregledov. Obsojen je bil na pogojno in denarno kazen ter odpuščen iz vojske. Umrl je 22. maja 2022 pri Popasni, ko je za Prigožinov Wagner pilotiral Su-25. Sestrelili so ga z mobilnim protiletalskim sistemom FIM-92 Stinger. Ruski mediji so kasneje potrdili njegovo smrt.

Roman Kutuzov je bil ubit 5. junija 2022 v vasi Mikolajevka med bitko za Severodoneck in Lisičansk. Okoliščine smrti niso znane. Njegovo smrt je najprej potrdil vojni dopisnik Aleksander Sladkov, kasneje pa še vsi večji ruski mediji. Pokopali so ga 7. junija 2022, posthumno pa je bil povišan v čin generalpolkovnika. 12. julija naj bi bil po navedbah oblasti Odese ubit mož po imenu Artem Nasbulin, poveljnik 22. armadnega korpusa generalmajor, skupaj s še tremi častniki in 140 vojaki v napadu na poveljniško mesto v Tavrisku v oblasti Herson. Opozicijski The Moscow Times ni mogel potrditi obstoja imenovane osebe. 12. junija 2023 je ob začetku ukrajinske protiofenzive v Zaporožju raketni napad z vodenimi raketami britanske izdelave Storm Shadow na poveljniško mesto 35. kombinirane armade ubil njenega načelnika štaba Sergeja Gorjačeva. Ruski viri njegove smrti sicer (še) niso potrdili, je pa britansko ministrstvo za obrambo štiri dni kasneje sporočilo, da so informacije o smrti Gorjačeva skoraj zagotovo natančne.

Oleg Cokov FOTO: Wikipedia

Še en raketni napad, mesec dni kasneje (11. julija 2023), je ubil namestnika poveljnika južne skupine enot Olega Cokova. Cokov je bil izkušen vojak, saj je služil že v prvi Čečenski vojni in se udeležil bitke za Grozni. Septembra 2022 naj bi bil po besedah Arestoviča ranjen med poveljevanjem 144. motorizirani strelski diviziji. Kasneje so ga premestili na južno bojišče, kjer je bil povišan v generalpodpolkovnika. Njegovo smrt so najprej potrdili ruski vojaški blogerji. O njegovem pogrebu pa je 13. julija v Majkopu poročal lokalni časnik Kuban 24. 26. septembra 2023 so rakete Storm Shadow poletele proti poveljstvu črnomorske flote v krimskem Sevastopolu. Vsaj dve raketi sta zadeli poslopje, v katerem naj bi se takrat nahajal poveljnik flote admiral Viktor Sokolov. Kot so ruski mediji razkrili kasneje, je Sokolov tistega jutra res bil na poveljstvu, kjer je potekala slovesnost ob predaji odlikovanj. Sokolov se je kasneje večkrat pojavil v javnosti, že naslednji dan je bil prisoten na videokonferenci ruskega ministrstva za obrambo. 15. februarja 2024 so Sokolova zaradi neuspehov in izgub flote razrešili s položaja. Nasledil ga je Sergej Pinčuk.

Generalmajor Vladimir Zavadski, namestnik poveljnik 14. armadnega korpusa, je 28. novembra 2023 postal žrtev ruske protitankovske mine. Ranjen naj bi bil že v ukrajinski harkovski protiofenzivi jeseni 2022. Glede okoliščin njegove smrti je še vedno veliko neznanega. Po eni teoriji naj bi Zavadski vozil zaplenjeno ukrajinsko vozilo in med obstreljevanjem drugih ruskih enot pomotoma zapeljal v minsko polje. Poročila, da naj bi umrl v okolici Izjuma, prav tako ne morejo biti točna, saj so ruski položaji oddaljeni več deset kilometrov od mesta. 4. decembra 2023 je njegovo smrt potrdil guverner oblasti Voronež Aleksander Gusev. Dejal je, da je Zavadski umrl med opravljanjem nalog v Ukrajini, vendar ni postregel s podrobnostmi. General podpolkovnik Aleksander Tatarenko naj bi bil ubit med napadom na krimsko letališče Belbek, ki so ga Ukrajinci napadli z raketami in droni 31. januarja 2024. Njegova smrt ni bila neodvisno potrjena, mnogi pa so skeptični tudi zaradi dejstva, da je Tatarenko starostno upokojen že od avgusta 2020.

Aleksander Tatarenko FOTO: Wikipedia

Uradne potrditve smrti generalmajorja Pavla Klimenka ni. Poveljnik 5. motorizirane brigade je bil zelo nepriljubljen med svojimi vojaki. Ukazal naj bi mučenja tistih, ki niso želeli izpolnjevati nalog, ukazal naj bi tudi ustanovitev kazenskega taborišča v zapuščenem rudniku v okolici Donecka. Njegovi vojaki naj bi bili tudi vpleteni v smrt v Donecku prilubljenega prostovoljca Russella Bentleyja. Ubil naj bi ga ukrajinski dron v okolici Krasnogorovke, 6. novembra letos. Putin ga je posthumno razglasil za heroja Ruske federacije, je poročal časnik Komersant.

20. november 2024 naj bi bil zadnji dan general podpolkovnika Valerija Solodčuka, uradno še vedno poveljnika 36. kombinirane armade, ki se bojuje v Kursku. Solodčuk je poveljeval enotam v bitki za Kijev. Ubila naj bi ga raketa Storm Shadow med napadom na podzemno poveljniško mesto v kraju Marino v Kursku. Zaenkrat ni verodostojnih podatkov, ki bi potrjevali navedbe nekaterih ukrajinskih medijev. V torek, 17. decembra 2024, je v detonaciji improvizirane eksplozivne naprave v Moskvi umrl general podpolkovnik Igor Kirilov.