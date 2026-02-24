Utrujena posadka USS Gerald Ford: zamujeni pogrebi in zamašena stranišča

Kot poroča The Wall Street Journal, je največja letalonosilka na svetu na poti že od lanskega junija. Sprva je bila namenjena misiji v Sredozemlju, nato pa jo je Pentagon preusmeril na Karibe za podporo pri zasegu tankerjev z nafto in prijetju venezuelskega predsednika Nicolása Madura. V začetku leta je sledilo novo podaljšanje misije in pot čez Atlantik proti Bližnjemu vzhodu zaradi morebitnih napetosti z Iranom.
Običajne misije letalonosilk trajajo približno šest mesecev, a kot opozarja upokojeni kontraadmiral Mark Montgomery, se lahko Fordova odprava raztegne tudi na enajst mesecev, kar bi pomenilo rekord ameriške mornarice v neprekinjenih misijah.
Dolgotrajna napotitev predstavlja veliko osebno breme za približno 5.000-člansko posadko. Med mornarji je veliko mladih, ki pogrešajo starše, domače okolje in preproste vsakdanje navade, drugi pa doma puščajo otroke in družine. Stik z bližnjimi skušajo ohranjati s telefonskimi klici in sporočili prek aplikacij, kot je WhatsApp, vendar je zaradi varnostnih omejitev in radijske tišine komunikacija neredna in nepredvidljiva.
Čeprav so mnogi izčrpani in jih podaljšanje misije močno obremenjuje, nekateri poudarjajo, da so se v takšno službo podali zavestno in da njihovo delo pomeni varovanje domovine, tudi če to zahteva dolge, naporne in psihično stresne urnike. Intervjuji The Wall Street Journala s člani posadke in njihovimi družinami tudi kažejo, da nekateri razmišljajo o tem, da bi po vrnitvi v ZDA zapustili službo.
Vodstvo mornarice priznava, da so pritiski veliki. Poveljnik ladje David Skarosi je v pismu družinam izrazil osebno razočaranje in odpovedane zasebne načrte mornarjev, kot so poroke in pogrebi, a hkrati izpostavil dolžnost do države. Tudi admiral Daryl Caudle je javno opozoril na finančne in človeške posledice dolgotrajnih misij.
Poleg psihološkega bremena se kopičijo tehnične težave, po več mesecih brez vzdrževanja se povečuje število okvar, med drugim tudi v ladijskem kanalizacijskem sistemu. Čeprav te težave ne ogrožajo operativne sposobnosti, dodatno vplivajo na vsakdanje življenje posadke. Mornarica priznava, da je vakuumski sistem, ki oskrbuje okoli 650 stranišč, med misijo zahteval skoraj vsakodnevne posege vzdrževalcev, a poudarja, da so razmere pod nadzorom in se izboljšujejo.
