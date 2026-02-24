Utrujena posadka USS Gerald Ford: zamujeni pogrebi in zamašena stranišča

Kot poroča The Wall Street Journal, je največja letalonosilka na svetu na poti že od lanskega junija. Sprva je bila namenjena misiji v Sredozemlju, nato pa jo je Pentagon preusmeril na Karibe za podporo pri zasegu tankerjev z nafto in prijetju venezuelskega predsednika Nicolása Madura. V začetku leta je sledilo novo podaljšanje misije in pot čez Atlantik proti Bližnjemu vzhodu zaradi morebitnih napetosti z Iranom.

Običajne misije letalonosilk trajajo približno šest mesecev, a kot opozarja upokojeni kontraadmiral Mark Montgomery, se lahko Fordova odprava raztegne tudi na enajst mesecev, kar bi pomenilo rekord ameriške mornarice v neprekinjenih misijah.

Dolgotrajna napotitev predstavlja veliko osebno breme za približno 5.000-člansko posadko. Med mornarji je veliko mladih, ki pogrešajo starše, domače okolje in preproste vsakdanje navade, drugi pa doma puščajo otroke in družine. Stik z bližnjimi skušajo ohranjati s telefonskimi klici in sporočili prek aplikacij, kot je WhatsApp, vendar je zaradi varnostnih omejitev in radijske tišine komunikacija neredna in nepredvidljiva.