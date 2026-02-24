Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Utrujena posadka USS Gerald Ford: zamujeni pogrebi in zamašena stranišča

Washington, 24. 02. 2026 17.28 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
L.M.
Letalonosilka USS Gerald R. Ford

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford je na neprekinjeni misiji že od lanskega junija, kar predstavlja velik osebni pritisk na njeno 5.000-člansko posadko. Poleg psihološkega bremena zaradi odsotnosti od doma in zmanjšanega stika z družinami se kopičijo tudi tehnične težave na ladji, ki vplivajo na kakovost življenja mornarjev, čeprav vodstvo priznava napore in posledice dolgotrajnih misij za mornarico.

Kot poroča The Wall Street Journal, je največja letalonosilka na svetu na poti že od lanskega junija. Sprva je bila namenjena misiji v Sredozemlju, nato pa jo je Pentagon preusmeril na Karibe za podporo pri zasegu tankerjev z nafto in prijetju venezuelskega predsednika Nicolása Madura. V začetku leta je sledilo novo podaljšanje misije in pot čez Atlantik proti Bližnjemu vzhodu zaradi morebitnih napetosti z Iranom.

Običajne misije letalonosilk trajajo približno šest mesecev, a kot opozarja upokojeni kontraadmiral Mark Montgomery, se lahko Fordova odprava raztegne tudi na enajst mesecev, kar bi pomenilo rekord ameriške mornarice v neprekinjenih misijah.

Dolgotrajna napotitev predstavlja veliko osebno breme za približno 5.000-člansko posadko. Med mornarji je veliko mladih, ki pogrešajo starše, domače okolje in preproste vsakdanje navade, drugi pa doma puščajo otroke in družine. Stik z bližnjimi skušajo ohranjati s telefonskimi klici in sporočili prek aplikacij, kot je WhatsApp, vendar je zaradi varnostnih omejitev in radijske tišine komunikacija neredna in nepredvidljiva.

USS Gerald R. Ford pri Gibraltarju (20. 2. 2026).
USS Gerald R. Ford pri Gibraltarju (20. 2. 2026).
FOTO: Profimedia

Čeprav so mnogi izčrpani in jih podaljšanje misije močno obremenjuje, nekateri poudarjajo, da so se v takšno službo podali zavestno in da njihovo delo pomeni varovanje domovine, tudi če to zahteva dolge, naporne in psihično stresne urnike. Intervjuji The Wall Street Journala s člani posadke in njihovimi družinami tudi kažejo, da nekateri razmišljajo o tem, da bi po vrnitvi v ZDA zapustili službo.

Vodstvo mornarice priznava, da so pritiski veliki. Poveljnik ladje David Skarosi je v pismu družinam izrazil osebno razočaranje in odpovedane zasebne načrte mornarjev, kot so poroke in pogrebi, a hkrati izpostavil dolžnost do države. Tudi admiral Daryl Caudle je javno opozoril na finančne in človeške posledice dolgotrajnih misij.

Poleg psihološkega bremena se kopičijo tehnične težave, po več mesecih brez vzdrževanja se povečuje število okvar, med drugim tudi v ladijskem kanalizacijskem sistemu. Čeprav te težave ne ogrožajo operativne sposobnosti, dodatno vplivajo na vsakdanje življenje posadke. Mornarica priznava, da je vakuumski sistem, ki oskrbuje okoli 650 stranišč, med misijo zahteval skoraj vsakodnevne posege vzdrževalcev, a poudarja, da so razmere pod nadzorom in se izboljšujejo.

USS Gerald R. Ford ameriška mornarica letalonosilka vojaška misija posadka

Slovenec v New Yorku: Zvečer nismo smeli ven, kot v času kovida

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kokicas
24. 02. 2026 18.53
Zanimivo, vsi bi bili zaposleni v vojski, ko je lepo in vse popredalčkano in plača na računu. Ko pride, do podalšanja misij pa izrednih dogodkov so pa isto kot pri nas vsi nejevoljni pa užaljeni. Vojska je vojska ne samo za plačo vlečt.
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
24. 02. 2026 18.48
kakšna propaganda....heheheee...in sama sebi kontradiktorna....primer...nekateri poudarjajo, da so se v takšno službo podali zavestno in da njihovo delo pomeni varovanje domovine, tudi če to zahteva dolge, naporne in psihično stresne urnike / če bi bilo to res bi delali na ladji gratis / več kot pol jih dela gor zaradi vračanja pufov za študij, stanovanje..itd .....potem pa ... Intervjuji The Wall Street Journala s člani posadke in njihovimi družinami tudi kažejo, da nekateri razmišljajo o tem, da bi po vrnitvi v ZDA zapustili službo.....
Odgovori
0 0
ZIPPO
24. 02. 2026 18.44
Briga Trumpa,sej ne ve kaj dela.
Odgovori
-1
1 2
ZIPPO
24. 02. 2026 18.45
Obrnejo naj ladjo in grejo domov.Ampak za to je potreben pogum.
Odgovori
-2
0 2
vlahov
24. 02. 2026 18.40
Končno bo ZDA uredila zadeve za zadnjih 47 let z ajatolo.
Odgovori
+3
5 2
modelx
24. 02. 2026 18.37
taka izdelava samo kaže, da so zda v kvaliteti orožja že davno v franžah. nasa ni več spoosbna narediti raketa za človeško posadko za na luno. v enem mesecu so že 2x prestavili zadevo, ker jim pri testu motorjev crkujejo deli, kot za stavo.
Odgovori
-3
0 3
Misija1
24. 02. 2026 18.48
Neznanje je mati vseh zablod. NASA nima nič več s plovili za polete, to je v domeni Muskovega spaceX, ki dela pogodbeno za NASO. In da te poučim, da teh raket, ki jih razvija spaceX nima noben drug, cilj ZDA pa je blagamje v privat razvoj, je ceneje.
Odgovori
0 0
modelx
24. 02. 2026 18.35
kako je nekdo napisal: iran ne potrebuje radarsko, ali kako drugače vodenih raket. sedaj jim montirajo samo sledilce smradu.
Odgovori
+0
2 2
ANTIFA
24. 02. 2026 18.30
Najbolje bi bilo, da iz letalonosilke naredijo več apartmajev za ribe 😁
Odgovori
+1
4 3
0523
24. 02. 2026 18.12
Za domovino, kakšen blef!
Odgovori
+6
9 3
JAZsemTI
24. 02. 2026 18.05
Na “Fordu” so nasrkali ostali pa se sončijo na Havajih…😏
Odgovori
+2
4 2
devlon
24. 02. 2026 17.53
v venezuelo in na karibe gredo branit svojo drzavo..?!
Odgovori
+13
17 4
Lens
24. 02. 2026 18.04
Njihova država je povsod, če tako šef zaukaže. Še nikjer niso npr. pomagali kmetom pri opravilih.
Odgovori
+12
12 0
JAZsemTI
24. 02. 2026 18.08
Tudi okupator je konec koncev samo človek 🤔
Odgovori
+2
4 2
ZIPPO
24. 02. 2026 18.46
👍
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
S 1. marcem višji socialni transferji - otroški dodatki, štipendije ...
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543