Podcenjena nevarnost lateralnega razmišljanja: nemški obveščevalci bodo nadzirali zanikovalce virusa

V Nemčiji bodo nadzirali skupine, ki zanikajo obstoj virusa, tarča njihove jeze pa so ustanove demokratične države.

"Naša demokratična ureditev, pa tudi državne institucije, kot so deželni parlamenti in vlade, se že od začetka ukrepov za omejevanje pandemije covida-19 soočajo z napadi," je v izjavi navedlo notranje ministrstvo, ki je sporočilo, da se obeta nadzor nad gibanjem zanikovalcev virusa.

Ob objavi odločitve o spremljanju ljubiteljev teorij zarote so obveščevalci tudi opozorili na tesne vezi gibanja z ekstremisti, kot je Reichsbürger, mreža skupin, ki nočejo sprejeti legitimnosti sodobne nemške države. Številni zanikalci koronavirusa verjamejo tudi v teorije zarote QAnon, protestniki pa pogosto nosijo celo antisemitska znamenja.

Gibanje, imenovano Quermachen, nemško za "lateralno razmišljanje", komunicira in rekrutira predvsem preko družbenih omrežij in je močno prisotno v šifrirani klepetalnici Telegram, kjer ima njegov glavni kanal 65.000 naročnikov. Z zanikovalci je povezan tudi del AfD, nemške desne populistične stranke, ki je prav tako pod nadzorom organov.

Kljub temu ministrstvo poudarja, da zanikovalci koronavirusa in ljubitelji teorij zarote za državo ne predstavljajo običajne nevarnosti, ki je značilna za politično usmerjene skupine, vključno s skrajno levimi ali skrajno desnimi skupinami ali islamskimi skrajneži. Pristojni zato ustanavljajo nov oddelek, posebej zadolžen za obravnavanje primerov akcij, ki želijo delegitimizirati državo.

Novica sicer prihaja nekaj dni po tem, ko je Nemčija uvedla nove ukrepe za spopadanje z novim koronavirusom, ki veljajo po vsej državi in ​​zvezni vladi omogočajo, da uvede zaprtje javnega življenja, poroča New York Times. Nakazuje pa, da oblasti ocenjujejo, da bi lahko skupine zanikovalcev uspevale tudi po koncu pandemije in ogrožale varnost države.

"Gre za odprto in zelo heterogeno gibanje," pravi Oliver Nachtwey, profesor sociologije v Baslu, ki je dejal, da zanikovalci odražajo ponovitev družbenih gibanj, ki so tudi v preteklosti že nastala zaradi nezaupanja v demokracijo in njene institucije. "Gre za odmik od političnega sistema," je dejal Nachtwey.

Ob tem je dejal, da oblasti razume, da želijo nadzor nad temi gibanji, a obenem je izrazil tudi skrb, da bo to stvari le še poslabšalo, saj pravzaprav priliva olje na ogenj teorijam, v katere v teh gibanjih verjamejo: "Lahko se zgodi, da bo to vodilo v zaostrovanje pozicij in še večjo radikalizacijo."

V Nemčiji se sicer že nekaj časa vrstijo protesti proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. Prejšnji teden se je na ulicah zbralo več tisoč protestnikov, ki so ignorirali pravila o nošenju mask in medosebni razdalji, čeprav se država sooča z novim valom, zaradi česar beležijo tudi po 19.000 novih primerov okužbe dnevno, medtem ko so jih pred dvema mesecema okoli 8.000.

Formalno nadziranje zanikovalcev s strani nacionalne obveščevalne agencije je sicer prvi korak v procesu, zaradi katerega bi lahko bila skupina razglašena za neustavno in na koncu prepovedana.Pia Lamberty, psihologinja in strokovnjakinja za teorije zarote, pa opozarja na povezave med zanikovalci in skrajno desnimi skrajneži. "Nevarnost lateralnega razmišljanja je bila že dolgo podcenjena," je dejala.