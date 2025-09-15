Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

12-letnik postal spletna zvezda: dela na kmetiji in prodaja na tržnici

Osijek, 15. 09. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Denis Ćulum
Komentarji
19

Cene jabolk in drugega domačega sadja ter zelenjave na tržnici v hrvaškem Osijeku kupcem sporoča kar 12-letni zvezdnik s TikToka. Ne samo na družbenih omrežjih, kjer beleži dogajanje na družinski kmetiji, Franko Vranješ je tudi najbolj slaven branjevec v hrvaški Slavoniji. Komu se mora najstnik zahvaliti, da je postal podeželski spletni vplivnež? In kaj bo počel, ko odraste?

franko vranješ osijek tržnica tiktok
Naslednji članek

Izrael ob 700 milijonov evrov, Španska vlada preklicala nakup orožja

Naslednji članek

Družina Kadgien poleg Portreta dame skrivala še 22 drugih umetniških del

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cecen
15. 09. 2025 20.10
A bi se že enkrat umirili s temi vplivneži? Vsak ki na tik toku objavi 4 sekunde dolg video je po vašem merilu že vplivnež. Promocija le teh je samo poneumljanje naroda.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
15. 09. 2025 19.53
+5
Zvezda na tik toku . A ni delo mladoletnih kazensko prepovedano? Ko v svetu otroci delajo , pa kričijo o izkoriscanju
ODGOVORI
5 0
galeon
15. 09. 2025 19.55
+3
Pa še kako je prepovedano. Samo vežno, da je vplivnež. Samo ne vem na koga lahko vpliva. Tistih par vaških ovc ne briga.
ODGOVORI
4 1
Ramzess
15. 09. 2025 20.05
+1
Morate razlikovati delo doma, na kmetiji (v okviru družine, sorodstva) in delo drugje za druge (izkoriščanje), ne mešat jabolk in hrušk.
ODGOVORI
1 0
bandit1
15. 09. 2025 19.51
+2
To smo delali v 6-7 razredu OŠ, pa zaslužili nekaj za zvezke za naprej. Nismo pa objavljali na tik toku in ne vem kje še ker tega ni bilo in smo super preživeli počitnice.
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.50
-2
ima pa lepo zelenjavo od staršev....
ODGOVORI
1 3
Alfi2
15. 09. 2025 20.00
+4
Ce nisi sposoben vrzt seme v teglc prosim bodi tiho..
ODGOVORI
4 0
devote
15. 09. 2025 19.50
+2
vsi smo vcasih delali kot otroci in bilo nam je v veselje, nobena muka. ce si delovnih navad ne privzgojis kot otrok zrastes v enega lenuha in delomrzneza. vse bi rad ,da ti drugi k riti prinesejo. takih je vedno vec v sloveniji in na svetu.
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.48
+1
tik tok zvezda, z objavami bo več zaslužil....
ODGOVORI
1 0
Racional-ec
15. 09. 2025 19.48
+3
Isto sem delal pri 12ih pa je blo to takrat cist normaln…nc nismo snemal pa noben mi ni reku kako sm woooow
ODGOVORI
3 0
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.44
-3
s to objavo se reklamira suženjstvo otrok v zahodnih kapitalističnih državah, pri nas je delo mlajših od 14 let prepovedano! v Indiji 8 letniki vsak dan 14 ur delajo opeke!
ODGOVORI
2 5
Racional-ec
15. 09. 2025 19.49
+1
Delo se nobenga ni ubilo, zlasti danasnja mladina bi ga krvavo potrebovala…pa brez tekefonov in tik toka
ODGOVORI
1 0
Alfi2
15. 09. 2025 19.58
+2
Jaz delam odkar vem zase, in to z veseljem, ponosom. Po 30 letih ne bi zamenjal nic v zivljenju. Svoje otroke vzgajam enako. Delaven clovek je najbolj zadovoljen ko dela in zanje uspehe svojega dela. Ostali poznate pa samo svoje pravice, ne dolznosti, ter vse kar je prepovedano.
ODGOVORI
2 0
Ramzess
15. 09. 2025 20.04
+1
Morate razlikovati delo doma, na kmetiji in delo drugje za druge (izkoriščanje), ne mešat jabolk in hrušk.
ODGOVORI
1 0
Nightingale
15. 09. 2025 19.36
+0
Kako malo je potrebno, da se navduši rajo...
ODGOVORI
1 1
PuntaChristo
15. 09. 2025 19.27
+6
In ker dela na kmetiji je tiktok vplivnež. Majko mila ste budhale. Kaj so pa penzionisti z 400 e na mesec, kaskaderji?
ODGOVORI
6 0
periot22
15. 09. 2025 19.14
+1
Vzgoja pridnih staršev!
ODGOVORI
4 3
Watcherman
15. 09. 2025 19.11
+1
Priden poba vsaka čast.
ODGOVORI
5 4
dujedrag
15. 09. 2025 18.55
+1
bravo brate mali
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256