12-letnik postal spletna zvezda: dela na kmetiji in prodaja na tržnici

Cene jabolk in drugega domačega sadja ter zelenjave na tržnici v hrvaškem Osijeku kupcem sporoča kar 12-letni zvezdnik s TikToka. Ne samo na družbenih omrežjih, kjer beleži dogajanje na družinski kmetiji, Franko Vranješ je tudi najbolj slaven branjevec v hrvaški Slavoniji. Komu se mora najstnik zahvaliti, da je postal podeželski spletni vplivnež? In kaj bo počel, ko odraste?