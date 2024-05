Podgana v pločevinki s fižolom je le vrh ledene gore

Šok, gnus in neznosen smrad. Tako je trenutek, ko je odprl pločevinko fižola, opisal nesrečni kupec. "Zgrožen, zelo slabo se je počutil. Celotna družina in vsi okoli njega so bili šokirani. Poleg tega, da je to našel v fižolu, ki so ga pripravljali za obrok, je neznosno smrdelo," je njegove besede prenesel Josip Kelemen, svetovalec portala z nasveti za potrošnike "Halo, inšpektor".

Fižol je kupil v trgovini v Zagrebu, v trgovski verigi pa so se na dogodek nemudoma odzvali. "Ko smo prejeli reklamacijo, smo takoj posredovali informacijo proizvajalcu in zahtevali obrazložitev. Ko smo dobili ostale informacije v zvezi s to serijo izdelka, smo ga preventivno odstranili s polic," je zagotovila Nera Tomić z Oddelka za upravljanje kakovosti v Konzumu.