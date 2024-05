Podgana v pločevinki: proizvajalec ne verjame zgodbi

Pred tednom dni je zaokrožila novica, da je kupec na Hrvaškem v pločevinki fižola našel nepričakovani dodatek – zadnji del podgane z repom. Zdaj pa se je oglasil tudi proizvajalec, italijansko podjetje Fiamma Vesuviana, ki prav letos obeležuje sto let obstoja, poroča net.hr . Zgodba se jim ne zdi verodostojna, so sporočili.

Podjetje se že od samega začetka trudi zagotavljati kakovost, na čemer temelji tudi naš ugled, so zapisali in dodali, da danes svoje izdelke izvažajo v kar 75 držav po svetu. Med njimi je tudi Slovenija.

V nadaljevanju so podrobno opisali postopke za zagotavljanje kakovosti in še enkrat zavrnili možnost, da bi se v njihovem proizvodu znašel del živali. "Glede na zgoraj opisane proizvodne postopke in kontrole, pa tudi glede na večdesetletne izkušnje v proizvodnji, si je težko tudi teoretično zamisliti, v kakšnih okoliščinah bi se sploh lahko zgodilo, da bi se v pločevinki rjavega fižola znašlo kar koli drugega kot rjav fižol, kaj šele pol podgane," so poudarili.

Okoliščine primera niso dovolj prepričljive, so nadaljevali, edini dokaz, da se je to res zgodilo, je fotografija pločevinke rjavega fižola, ob kateri se nahaja del živali, kar pa ne daje zadostnega zagotovila o verodostojnosti objave, so še zapisali. Kljub temu je objava v le 24 urah "dotlej brezhibnemu poslovnemu ugledu Fiamme Vesuviane" povzročila neprecenljivo škodo na mednarodnem trgu, so poudarili.