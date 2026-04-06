Podgana zavohala več kot 100 min, postavili so ji spomenik

Mine ostajajo stalna nevarnost za Kambodžo in več kot milijon ljudi še naprej dela in živi na zemljiščih, onesnaženih z minami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, kažejo podatki Združenih narodov. Podgana Magawa, ki je dočakala osem let, je v svoji petletni karieri, ki se je začela leta 2016, v Kambodži zavohala več kot 100 min in drugih eksplozivov ter tako postala prava junakinja, poroča BBC.

Magawa, afriška velika vrečasta podgana, je bila usposobljena pri belgijski dobrodelni organizaciji Apopo, preden se je leta 2016 preselila v Kambodžo, kjer je začela svojo kariero vohanja eksplozivnih sredstev. Magawa je s svojim ostrim vohom in usposabljanjem za zaznavanje kemične spojine v eksplozivih nato opozorila ljudi, ki so upravljali z minami, ki jih je bilo kasneje mogoče varno odstraniti.

Med svojim delovanjem je Magawa min očistila več kot 141.000 kvadratnih metrov zemlje in je lahko v samo 20 minutah preiskala igrišče velikosti teniškega igrišča. Leta 2020 je Magawa prejela zlato medaljo za svoje junaško delo. Po kratki upokojitvi zaradi starosti je Magawa leta 2022 umrla.

Kip podgane, ki so ga umetniki izklesali iz kamna, so odkrli v petek v Siem Reapu v Kambodži, ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o minah.