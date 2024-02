Večina podjetij iz študije na Otoku uvaja štiridnevni delovni teden

Večina podjetij, ki so v Združenem kraljestvu sodelovala v največji svetovni študiji o štiridnevnem delovnem tednu, je po koncu to politiko uvedla za stalno. Študija je namreč pokazala, da je intenzivnost dela manjša, zadovoljstvo pri delu pa večje. Vsi direktorji in menedžerji podjetij, ki so sodelovala, so potrdili, da je štiridnevni delovni teden pozitivno vplival na celotno podjetje.

V Združenem kraljestvu so opravljali študijo, s katero so želeli pokazati, da je štiridnevni delovni teden enako ali celo še bolj učinkovit kot petdnevni. V šestmesečnem projektu je leta 2022 sodelovalo 61 organizacij, zdaj pa so objavili rezultate. Leto dni po koncu študije 89 odstotkov še vedno uporablja štiridnevni delovni teden, več kot polovica podjetij pa je to uvedla za stalno, piše Euronews.

Pisarna

Poleg tega je zadovoljstvo delavcev znatno večje, skoraj vsi zaposleni (96 odstotkov) so namreč potrdili, da se je zelo izboljšalo njihovo zasebno življenje, 86 odstotkov zaposlenih pa je dejalo, da se počutijo uspešnejše pri delovnih nalogah. Prve razprave in poskuse v zvezi s štiridnevnim delovnim urnikom je sprožila pandemija covida-19. Zaposleni bi tako delali štiri dni na teden namesto pet, bili enako plačani in upravičeni do enakih ugodnosti, vendar bi bili enako delovno obremenjeni. Podjetja so tako v povprečju skrajšala delovni čas za 6,6 ure. "Telesno in duševno zdravje ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem so zdaj bistveno boljši. Izgorelosti ni več toliko, zadovoljstvo pa se je povečalo," je dejala ena izmed avtoric študije Juliet Schor, profesorica sociologije na bostonskem kolidžu.

S takšnim uspehom v Združenem kraljestvu, piše Euronews, pa zdaj sindikati po vsej Evropi spodbujajo in pozivajo vlade, naj uvedejo štiridnevni delovni teden. Ponekod so se že začele poznati spremembe, drugod pa so še vedno zadržani. Denimo v Belgiji, kjer so februarja 2022 delavci pridobili pravico, da brez izgube deleža plače opravijo celoten delovni teden v štirih dneh namesto v petih. To sicer ne pomeni, da delajo manj, pomeni le, da svoje delovne ure strnejo v manj dni.