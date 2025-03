Podjetje Genasys: Naš zvočni top na protestu ni bil uporabljen

OGLAS

Po večbesednem zapletanju, da Srbija tovrstnih naprav sploh nima ter da jih 15. marca nikakor niso uporabili nad udeleženci shoda, je srbski notranji minister Ivica Dačić v petek sporočil, da je Srbija pred leti res nabavila zvočni top ameriškega podjetja Genasys LRAD 100X. A ob tem je poudaril, da so ga kupili za pošiljanje glasovnih sporočil, ne pa zračnih ali zvočnih valov. Zdaj se je na spletu odzvalo tudi podjetje Genasys, ki pravi, da video in zvočni dokazi, ki so jih doslej videli in slišali, ne kažejo na uporabo LRAD med incidentom v Beogradu.

Srbski minister pokazal LRAD 450XL FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Izpostavili so, da je neodvisna, nestrankarska organizacija civilne družbe CRTA dva dni po množičnih protestih v Srbiji na družbenem omrežju sporočila, da so strokovnjaki nevladne organizacije Earshot, ki preiskuje tovrstne incidente, na štirih posnetkih z mesta "zvočnega udara" prepoznali hrup, ki naj bi ga proizvajala naprava "Vortex Ring Gun" oz. "Vortex Cannon". Na spletu je ugotovitve delila tudi organizacija Earshot, ki je sporočila, da so v analizo prejeli 12 videoposnetkov, ki dokumentirajo trenutke, v katerih naj bi bilo proti protestnikom uporabljeno zvočno orožje. "Ko to orožje iz topa potiska plin pri hitrosti 285 metrov na uro, njegov izgon proizvaja hrup, podoben zvoku reaktivnega motorja. To bi povzročilo elektromagnetne motnje v napravah, kot so slušni aparati, kar potrjujejo poročila prič na protestu," so zapisali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V primeru uporabe tega orožja bi bile osebe, ki so posnele dogajanje, po njihovi oceni od naprave oddaljene več kot 700 metrov. Na tej razdalji se sliši le še razločno žvižganje tlačnega vala, ki potuje skozi množico, kar bi povzročilo paniko, so pojasnili. Ugotovitve pa je torej delilo tudi podjetje Genasys, ki ob tem poudarja, da torej njihove naprave LRAD sodeč po doslej videnih posnetkih niso bile uporabljene.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči