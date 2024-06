Zavajanje turistov? Hrvaško podjetje vabi na zasebni otok, ki to ni

Portal pa je podjetje tudi kontaktiral in povprašal ali je šlo za neroden slučaj oziroma za napačno izbiro besed v oglaševalski kampanji. A v podjetju so odgovorili, da se zavedajo, da otok ne more biti zasebna last in razložili, da se tako bolje prodaja.

"Že sama beseda zasebno se zdi ekskluzivna in verjetno očara obiskovalce z globokimi žepi, ki nočejo, da bi jih na rajskem dopustu motili 'navadni ljudje' s svojimi brisačami in cenenimi kremami za sončenje. To vedo tudi v podjetju Obonjan Riviera d.d. ki upravlja z otokom, zato so se odločili otok "reklamirati" kot zaseben," tako pišejo na portalu morski.hr.

Odgovorni za prodajo in marketing so za morski.hr odgovorili, da je to eden od primerov komunikacije, ki jo uporabljajo za namene trženja. "Odnos med otokom Obonjan in družbo Obonjan Rivijera d.d. je določeno s koncesijsko pogodbo in prepričani smo, da ste seznanjeni z dejstvom, da otoki kot taki ne morejo biti zasebna last. Predvidevamo, da vas je priložena izjava zmedla, vendar je namen uporabe izraza predvsem pritegniti tuje goste, ki imajo z bivanjem na otoku možnost uživati v edinstveni turistični ponudbi, ki je v bližnji okolici ni na voljo, niti v naših konkurenčnih destinacijah v Sredozemlju (nekaj podobnega je v Grčiji, a je vseeno zelo drugače od koncepta otoka Obonjan). Ker želimo z delom promovirati posebnosti ponudbe na Jadranu in v Republiki Hrvaški, uporabljamo omenjeni izraz izključno kot detajl, s katerim želimo predstaviti posebnost samega otoka. Torej v marketinške namene in izključno z željo, da s to obliko promocije dosežemo rezultate, ki so del kumulativnega rezultata celotne turistične ponudbe Republike Hrvaške," so zapisali v odgovoru. Kot so na portalu dodali, je otok Obonjan v katastru vpisan in je v celotni lasti mesta Šibenik.

Z vprašanjem, ali gre za zavajanje potrošnikov, smo se obrnili tudi na Zvezo potrošnikov Slovenije, saj na spletni strani vabijo turiste tudi v slovenskem jeziku. Na njihov odziv čakamo.