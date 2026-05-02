Tujina

Podjetje sinov Donalda Trumpa bo ameriški vojski dobavljalo drone

Washington, 02. 05. 2026 13.52 pred 6 urami 2 min branja 23

Avtor:
STA L.M.
Donald Trump s sinovoma v ozadju.

Podjetje Powerus, ki ga upravljata tudi Donald Trump mlajši in Eric Trump, je z vlado njunega očeta in predsednika ZDA Donalda Trumpa podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski, poročajo ameriški mediji.

Powerus ima sedež v West Palm Beachu, sinova Donalda Trumpa pa sta v upravnem odboru. Predsednik podjetja Brett Velicovich je za Bloomberg potrdil prvo pogodbo s Pentagonom za prodajo dronov za prestrezanje ameriškim letalskim silam po uspešnem preizkusu v Arizoni.

Dron, imenovan Guardian-2, je prestreznik sovražnih dronov, izdelan posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni tipa šahed na Bližnjem vzhodu. Vojna, ki je ustvarila povpraševanje po tem izdelku, se je začela 28. februarja.

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson
FOTO: Profimedia

Družina Trump si je z več vlaganji, usmerjenimi v pridobivanje vojaških naročil ZDA, zgradila precejšen portfelj na področju tehnologije brezpilotnih letalnikov in obrambe.

Vlada je spodbujala takšne posle kot del širših prizadevanj za vzpostavitev 1,1 milijarde dolarjev vredne domače proizvodne baze za oborožene drone v ZDA, ki bi nadomestila opremo iz tujine.

Strokovnjaki za etiko in kritiki so izrazili zaskrbljenost, da družina predsednika neposredno pridobiva koristi od vojne proti Iranu, ki jo je sprožila vlada njunega očeta.

Eric Trump
FOTO: Profimedia

Eric Trump je sicer javno proslavil tudi ločen obrambni posel v vrednosti 24 milijonov dolarjev, ki ga je pridobilo podjetje Foundation Industries, v katerem deluje kot glavni strateški svetovalec. Podjetje se osredotoča na humanoidne robote za vojaško uporabo, ki jih poganja umetna inteligenca.

Richard Painter, nekdanji glavni pravnik za etiko v Beli hiši Georgea Busha mlajšega, je pred časom izjavil, da so Trumpovi prva predsedniška družina v zgodovini ZDA, ki bo z vojno zaslužila veliko denarja.

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

enapi
02. 05. 2026 20.57
Šokantno presenečenje 🤮
Pajo_36
02. 05. 2026 20.56
A to še ne boste dojel, kako se dela vojne? Dddd, vi pa puške v roke, pa za domovino, anede? Pa pač če se ne vrneš, jah slava ti ! Hahahaha
gongash
02. 05. 2026 20.55
A to se te gopodarsteviki 🤣
ActiveS
02. 05. 2026 20.44
Starček 20% od vojne sebi v žep....toliko o pohlepnosti...
macolagobec
02. 05. 2026 20.41
Po naslednjih volitvah bo te "trumpijade" konec, trumpovci pa po arestih.
Racional-ec
02. 05. 2026 20.38
Vsi, ki vam do sedaj ni jasno…afganistan, irak, sirija itd. Sedaj vidimo zakaj so americani napadli vse te “teroriste”.
brezveze13
02. 05. 2026 19.35
ameriški jankovič
kovanec
02. 05. 2026 19.11
Amerika postaja last družine Trump.
macolagobec
02. 05. 2026 20.39
Ko bo konec njegovega preCedovanja, bodo vsi njegovi oblekli oranžne uniforme in se udobno nastanili po ameriških zaporih.
brezcasni
02. 05. 2026 17.38
poštenost družine ne pozna meja......kot v Ljubljani......
Zmaga Ukrajini
02. 05. 2026 17.10
Kajpak nov korupcijski premik v trampljevi falangi in njegovem leglu. Naj spomnim - njegov fotr je lani rezgetal in predsednika Zelenskega divje napadel ter mu očital, da "nima kart". Kot danes, v iranski vojni lahko vidijo vsi, zlasti pa zalivske države, je Ukrajina postala resen akter pri dobavi tehnologije dronov in obrambe pred njimi (kar je spet razkurilo oranžnega nesposobnika). Zato je moral klovn prav hitro utihniti, ko so njegovi ljudje prosili predsednika Zelenskega za pomoč pri obrambi pred iranskimi šahedi v Iranu. Toliko o tem, kako "napredno" tehnologijo dronov ima njegovo (prav tako koruptivno) frocovje! Če bi res imeli kaj spodobnega, jim ne bi bilo treba fehtat Zelenskega in to potem, ko so se vsi obnašali do njega kot retar_i. Kar pa se tiče zadnjega stavka v članku, pa ne dvomim, da bodo najkasneje letos novembra stekli mnogi preiskovalni postopki zoper trampljevo gnilo familijo, pa tudi njegove sodelavce - hegseta so že vzeli v paco. Vprašanje, če je orban res dobro premislil, ko je zbežal v ZDA. Njegovim prijateljem / sponzorjem se ne obetajo prav lepi časi.
macolagobec
02. 05. 2026 20.40
Trump ima najboljše karte na svetu, le igrati ne zna z njimi. Če ima karte za položen "durhmašr" oziroma položenega "valata", bo Trumpec tako igral, da bo izgubil.
Sixten Malmerfelt
02. 05. 2026 16.34
he,he, zaslužkarska družina!tako kot pri nas Jufka!
jugatneme
02. 05. 2026 16.15
Ob izjavi klovna "Mi smo na ladji pristali in jo prevzeli. Prevzeli smo tovor, prevzeli smo nafto. To je zelo donosen posel (to mu je zelo pomembno)....smo kot pirati" kaj naj si človek misli? Je nor ali se samo dela - zdravilo za oboje obstaja!
jugatneme
02. 05. 2026 17.54
Najboljše zdravilo, šus u center oranžne buče. Ta ni normalen več.
Apostol1
02. 05. 2026 14.44
Briga me kaj se dogaja v ZDA z oranžnim in njegovimi pankrti . Raje naj se obelodani posle plešastega komunista in njegove familije. ti nam delajo škodo in ne Oranžni nepotizem v ZDA.
the kop
02. 05. 2026 16.10
Se pravi pernati nesposobnež in njegovi levičarski podaniki?!
Andrej Križman
02. 05. 2026 20.15
Puklasri princ teme ja
Gutenberg
02. 05. 2026 20.33
Kučan zaenkrat še ima lase.
assassin911
02. 05. 2026 20.43
Dokazano nesposoben je golob.
miabi
02. 05. 2026 14.24
Ali ni vojno dobičkarstvo zločin?
96bimBo
02. 05. 2026 15.14
Odvisno je, kdo mešetari.
sabro4
02. 05. 2026 15.57
potem so ZDA v zločinu že 250 let
