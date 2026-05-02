Podjetje sinov Donalda Trumpa bo ameriški vojski dobavljalo drone

Powerus ima sedež v West Palm Beachu, sinova Donalda Trumpa pa sta v upravnem odboru. Predsednik podjetja Brett Velicovich je za Bloomberg potrdil prvo pogodbo s Pentagonom za prodajo dronov za prestrezanje ameriškim letalskim silam po uspešnem preizkusu v Arizoni. Dron, imenovan Guardian-2, je prestreznik sovražnih dronov, izdelan posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni tipa šahed na Bližnjem vzhodu. Vojna, ki je ustvarila povpraševanje po tem izdelku, se je začela 28. februarja.

Družina Trump si je z več vlaganji, usmerjenimi v pridobivanje vojaških naročil ZDA, zgradila precejšen portfelj na področju tehnologije brezpilotnih letalnikov in obrambe. Vlada je spodbujala takšne posle kot del širših prizadevanj za vzpostavitev 1,1 milijarde dolarjev vredne domače proizvodne baze za oborožene drone v ZDA, ki bi nadomestila opremo iz tujine. Strokovnjaki za etiko in kritiki so izrazili zaskrbljenost, da družina predsednika neposredno pridobiva koristi od vojne proti Iranu, ki jo je sprožila vlada njunega očeta.

