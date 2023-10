V izbruhu vulkana umrlo 22 ljudi, po štirih letih podjetje spoznali za krivo

Leta 2019 je na Belem otoku med izbruhom vulkana umrlo 22 ljudi. Otok je v lasti treh bratov, ki so organizirali potovanja na otok in za to storitev tudi drugim podjetjem podeljevali licence. Sodnik jim je med drugim očital, da niso izvedli ustreznih ocen tveganja in da niso ustrezno sodelovali s strokovnjaki, da bi "zmanjšali tveganje" za morebitne nesreče. Zaradi nesreče je bilo sicer obtoženih 13 podjetij, WML je bilo zadnje, ki je prejelo sodbo.

Sodnik Evangelos Thomas je dejal, da je podjetje Whakaari Management Limited (WML), ki izdaja licence za izlete na otok, naredilo "veliko napako", poroča BBC. Zdaj se podjetje sooča z denarno kaznijo v višini do 1,5 milijona novozelandskih dolarjev, kar je okoli 820.000 evrov. Gre za največjo tovrstno tožbo, ki jo je sprožil novozelandski regulator Worksafe NZ.

icon-expand Izbruh vulkana na Belem otoku leta 2019 FOTO: AP

Decembra leta 2019 je v izbruhu vulkana umrlo 22 ljudi, kar je skoraj polovica vseh, ki so bili takrat na otoku. Največ je bilo turistov, od tega 17 iz Avstralije in trije iz ZDA. Še 25 ljudi je bilo ranjenih, mnogi so utrpeli obsežne opekline. Vulkan, znan tudi po maorskem imenu Whakaari, je že tedne pred usodnim izbruhom kazal znake povečane aktivnosti. Je najbolj aktiven vulkan na Novi Zelandiji in v okrnjeni obliki bruha že od leta 2011. Zaradi nesreče leta 2019 je bilo sicer obtoženih 13 strank. WML je bil zadnji, ki je prejel sodbo, potem ko jih je šest priznalo krivdo, zoper še šest pa so bile obtožbe zavrnjene. Kazni bodo izrečene februarja.

James, Andrew in Peter Buttle, trije bratje, lastniki podjetja, so podedovali vulkan in za vodenje izletov licencirali tudi druga podjetja. Njihov odvetnik je na sodišču trdil, da so zgolj lastniki zemljišča in da nimajo aktivnega nadzora nad izleti na otok ali nad načinom njihovega izvajanja. A sodnik je odvrnil, da je podjetje "upravljalo in nadzorovalo" aktivni vulkan, pri tem pa ni izpolnilo svoje dolžnosti, da bi zmanjšalo tveganje za nesreče. Med drugim je podjetju očital, da ni izvedlo ustreznih ocen tveganja in da ni ustrezno sodelovalo s strokovnjaki s tega področja. Sodnik Thomas je poudaril, da to, da bo Whakaari izbruhnil in to s tveganjem, da pride so resnih poškodb ali smrti, ne bi smelo biti presenečenje.

icon-expand Izbruh vulkana na Novi Zelandiji. FOTO: AP

Kot posameznikom so bratom sodili tudi zaradi domnevnih kršitev novozelandske zakonodaje o zdravju in varnosti na delovnem mestu, a so bile prejšnji mesec te obtožbe zavrnjene. Zaradi nesreče je podjetje WorkSafe NZ izvedlo najobsežnejšo in najkompleksnejšo preiskavo doslej. Pred tem so podjetje sicer med letoma 2014 in 2019 kritizirali, ker ni spremljalo dejavnosti na otoku. Od izbruha ni bilo na otoku nobenega novega obiskovalca. Nekateri turisti, ki so prek Royal Caribbean Cruises predčasno že kupili vozovnice, so dosegli poravnavo, potem ko so tožili podjetje s sedežem na Floridi v ZDA.