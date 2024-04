Podkupnina, da bi afera ostala skrivnost: bo pričala tudi Melania?

New York, 20. 04. 2024 07.00 | Posodobljeno pred 10 urami

V ponedeljek naj bi se v New Yorku začelo sojenje Donaldu Trumpu, prvemu nekdanjemu predsedniku v zgodovini, ki je obtožen kriminalnih dejanj. Porota bo morala odločati o 34 točkah obtožnice, povezane s Trumpovo afero s porno zvezdo Stormy Daniels in veliko podkupnino, da bi "skok čez plot" ostal skrivnost. Vpletene medtem vse bolj zanima, ali bo na sodišču pričala tudi nekdanja prva dama Melania Trump. Ji je mar, ker je njen mož kršil zakon in želel prikriti afero, ki naj bi jo imel v času, ko je bila sama noseča? Mu stoji ob strani tudi zdaj, ko se spet bori za vrnitev v Belo hišo?