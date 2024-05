Nova brezpilotna podmornica, ki spominja na ogromno ribo

Plovilo je bele barve in gladkega videza, zato se lahko zasidra na morskem dnu, kjer se ob majhni porabi zadržuje dlje časa. S pomočjo vzgona in posebnih krilc dinamično drsi po vodi.

Zaradi svoje oblike z rombastim telesom in plavutmi, ki spominjajo na skata, so podmornico poimenovali Manta Ray. V okviru projekta mornarice za razvoj podvodnih brezpilotnih plovil za misije na dolge razdalje jo je razvilo podjetje Northrop Grumman.

Februarja in marca so plovilo testirali v morju ob obali južne Kalifornije. Preverjali so predvsem hidrodinamične lastnosti plovila in delovanje različnih vrst pogona ter krmiljenja.

"Testiranje potrjuje, da je plovilo pripravljeno na delovanje v resničnem svetu," je povedal vodja programa Kyle Woerner, optimizem za nadaljnjo uporabo jim daje tudi podatek, da lahko plovilo razdrejo in nato na terenu sestavijo. Enostaven način transporta omogoča hitre logistične premike po vsem svetu. Tudi za potrebe testiranja so plovilo v delih iz zvezne države Maryland, kjer je bilo proizvedeno, prepeljali v Kalifornijo. Podmornica se sicer vseeno prilega petim standardnim ladijskim zabojnikom, kar pomeni, da jo je mogoče prevažati tudi z ladjo.