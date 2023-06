Začetna faza preiskave: pri premcu Titanika našli pet kosov

Preiskava tragedije v ledenem in globokem Atlantskem oceanu se je začela. Poleg Kanade vzroke za implozijo iščeta tudi Velika Britanija in Francija. V prvih dneh so na 3800 metrov globokem morskem dnu našle pet velikih delov pločevinastega plovila. Šef ekipe je razkril podrobnosti.

icon-expand Podmornica Titan FOTO: Profimedia

Teden dni po izginotju podmornice Titan se je začela preiskava o tem, kje se je zalomilo. Če bo ta uspešna, bo svet dobil odgovor še na zadnje vprašanje o izredno nevarni podmorski odpravi, v kateri je umrlo pet potnikov. Kanada je z raziskavo začela včeraj, danes so se v globokomorske vode podale še ostale države. Preiskavo so napovedali še Britanci in Francozi. S skupnimi močmi so pri premcu najbolj slavne potopljene ladje našli pet kosov pločevine, ki bi lahko pripadali podmornici Titan. Glavni preiskovalec Jason Neubauer je dejal, da bo njihova prednostna naloga to, da s 3800 metrov globokih tal odstranijo ostanke podmornice, posebno pozornost pa bodo namenili morebitnim posmrtnim ostankom potnikov.

icon-expand Potniki podmornice Titan FOTO: AP

Po podvodni preiskavi se bodo odvila tudi zasliševanja prič. Ob koncu preiskave sledijo kazenske ovadbe, morebiti pa bo vodila tudi v strožjo regulacijo na področju izdelave in plovbe podmornic. Kanadčani so z zasliševanjem že začeli, poroča BBC. Kako bodo kose podmornice dvignili s tal, ni jasno, je pa ameriška mornarica sporočila, da pri tem ne bodo uporabili sistema Fadoss, saj da ostanki niso dovolj veliki. Dvižni sistem se namreč uporablja za pridobivanje zelo velikih, obsežnih in težkih potopljenih predmetov, kot so letala ali večja plovila. Iz globokega oceana lahko dvigne do 27.200-kilogramske stvari.

Kmalu po tem, ko so s podmornico Titan izgubili stik, je ameriška mornarica na območju zaznala zvok implozije. Kot predvidevajo, so potniki v podmornici umrli v trenutku. V njej je namreč prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično implozije plovila. Številni strokovnjaki menijo, da so materiali, oblika in zasnova Titana lahko povzročili, da je bila podmornica, ki je naposled obležala na dnu oceana, ranljiva. Implodirala bi lahko prav zaradi napak v zasnovi in izdelavi. Med številnimi pomisleki o varnosti je tudi ta, da so zato, da bi v notranjost lahko spravili več ljudi oz. naredili več prostora, podaljšali trup.